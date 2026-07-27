MUP Srpske u akciji solidarnosti: Stotine policajaca daruju krv

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje u periodu od 27. do 31. jula 2026. godine, širom Republike Srpske, akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj će učestvovati 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije.
Policijske službenike Policijske uprave Trebinje koji su se odazvali ovoj akciji obići će sutra, 28. jula 2026. godine u 10,30 časova, u Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.
Izjave za novinare planirane su ispred Službe za transfuzijsku medicinu u Trebinju, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
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