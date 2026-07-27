Logo

MUP Srpske u akciji solidarnosti: Stotine policajaca daruju krv

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:15

Komentari:

0
добровољни даваоци крви
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje u periodu od 27. do 31. jula 2026. godine, širom Republike Srpske, akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj će učestvovati 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije.

Policijske službenike Policijske uprave Trebinje koji su se odazvali ovoj akciji obići će sutra, 28. jula 2026. godine u 10,30 časova, u Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.

Izjave za novinare planirane su ispred Službe za transfuzijsku medicinu u Trebinju, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

dobrovoljno darivanje krvi

Humanitarna akcija

Policija

Siniša Kostrešević

Komentari (0)

Više iz rubrike

Стиже врхунац врелине: Српску до краја јула очекују паклене врућине

Društvo

Stiže vrhunac vreline: Srpsku do kraja jula očekuju paklene vrućine

2 h

0
Pocket Power

Društvo

Pametne Pocket Power stanice za iznajmljivanje baterija za mobilne telefone stižu u Banjaluku!

3 h

0
Злокобно пророчанство се остварује: Отварају се временска „врата пакла“

Društvo

Zlokobno proročanstvo se ostvaruje: Otvaraju se vremenska „vrata pakla“

3 h

0
Зетор трактор је познати чешки произвођач пољопривредних машина са седиштем у Брну, који послује од 1946. године.

Društvo

Zašto traktori odnose živote na putevima Srpske? Ovo su razlozi

3 h

0

  • Najnovije

13

51

"Srpska spremna da pomogne francuskim službama u granicama svojih mogućnosti"

13

41

AI prijatelji: Zašto milioni ljudi danas razgovaraju sa vještačkom inteligencijom?

13

36

Cvijanović: Zločin u Grbavicama dio genocidne politike NDH

13

33

Najskuplji stan u FBiH prodat za 1,18 miliona KM

13

32

Nagrada "Zlatni platan" glumcima Radivoju Bukviću i Zlatanu Vidoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima