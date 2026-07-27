Kilogram paradajza u Hrvatskoj skuplji od kilograma mesa

Cijene paradajza u Hrvatskoj dostigle su veoma visoke cijene. U pojedinim gradovima kilogram košta sedam, a čerija 10 evra po kilogramu, što je skuplje od kilograma svinjetine, a ponegdje i teletine.

Najviše cijene paradajza zabilježene su u Dubrovniku, Požegi, Puli i Zagrebu.

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Građani upozoravaju da su cijene previsoke u odnosu na plate i penzije, dok dio kupaca smatra da viša cijena može biti opravdana kvalitetom domaćih proizvoda.

"Sve je prestrašno skupo za naše plate, penzije, to je takav pritisak na čovjeka da je jadno i kukavno. Nema čovjeka, izgubio se čovjek, a svi ćemo jednoga dana račun dati gore", izjavila je Mara iz Zagreba.

"Cijene su malo skuplje nego u Crnoj Gori, ali naspram kvalitete valjda mora. Sve poskupljuje, pa i ove osnovne namirnice", rekao je Marko iz Crne Gore.

Vladimir Stoičev, koji se proizvodnjom povrća bavi od 1950. godine, danas proizvodi na 500 kvadratnih metara intenzivne proizvodnje.

Za hrvatski Dnevnik Nove TV kaže da su posljednjih godina najviše poskupjeli mineralna gnojiva, prehrana, zaštitna sredstva i troškovi rada.

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Domaćim proizvođačima konkuriše i uvozni paradajz. Holandija je do kraja prošle godine bila najveći dobavljač svježeg i rashlađenog paradajza za Hrvatsku, sa oko 3.600 tona uvoza.

Stoičev tvrdi da na hrvatsko tržište dolaze njihovi viškovi, koji se prodaju ispod cijene kako ih ne bi morali uništavati.

Na kraju će odluku donijeti potrošači, koji će birati između domaćeg i uvoznog paradajza ili će presudnu ulogu ipak imati cijena.

(Tanjug)