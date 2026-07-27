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Tramp razmatra tri opcije u sukobu sa Iranom

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 10:32

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Predsjednik SAD Donald Tramp razmatra tri opcije za dalji razvoj događaja u sukobu sa Iranom, piše list "Njujork tajms".

U izvještaju se navodi da su opcije vojna eskalacija, ekonomska represija Irana kroz nove sankcije ili proglašavanje pobjede SAD i povlačenje iz sukoba.

"Sve opcije razmatrane su u posljednjih nekoliko sedmica, na sastancima sa potpredsjednikom SAD Džejmsom Dejvidom Vensom, ministrom odbrane Piterom Hegsetom, predsjedavajućim Združenih šefova generalštabova Denom Kejnom i izaslanicima Džaredom Kušnerom i Stivenom Vitkofom", ističe se u izvještaju.

"Njujork tajms" napominje da SAD tokom pet mjeseci sukoba još nisu ostvarile svoje ciljeve, od kojih je jedan "promjena režima u Iranu silom", prenosi Srna.

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