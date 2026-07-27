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Borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj: Evakuisano više od 300.000 ljudi

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ATV redakcija
27.07.2026 10:21

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Ватрогасци се боре са шумским пожаром у Сан Мартин де Валдеиглесијасу, западно од Мадрида, у Шпанији, у недјељу, 26. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorjelo je u regionu Madrida i pokrajini Avila. U Žirondi su u požarima povrijeđena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine.

Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obje zemlje evakuisano je ukupno više od 310.000 ljudi.

U Španiji je i dalje najkritičnije u regionu Madrida i pokrajini Avila. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u novijoj istoriji Španije, pošto je uništio više od 50.000 hektara šuma i rastinja, prenosi španski javni servis RTVE.

U Madridu, Avili i Toledu evakuisano je više od 90.000 ljudi, a saobraćaj je obustavljen na više od 40 lokalnih saobraćajnica.

Snažan vjetar otežava gašenje požara u Madridu, ali ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poručio je da gašenje napreduje sporo, ali pozitivnim tokom.

Španski premijer Pedro Sančez obići će pokrajinu Kasteljon u Valensiji, koja je takođe pogođena požarima.

U Francuskoj evakuisano 220.000 ljudi

Požari se šire i u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatra od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje Emanuel Makron za danas sazvao sastanak kriznog štaba.

U požarima su povrijeđena 84 vatrogasca, saopštila je sinoć prefektura Žironde, prenosi danas BFM. Ni požari u drugim dijelovima zemlje – u Gornjoj Korzici, Varuu, Visokim Alpima i Landu – još nisu ugašeni.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da su požari od početka sezone u Francuskoj spalili 115.000 hektara.

Makron će predsjedavati sastankom međuministarskog kriznog štaba za koordinaciju borbe protiv šumskih požara koji već danima haraju u pojedinim dijelovima Francuske, naročito u departmanu Žironda na jugozapadu zemlje, saopštila je Jelisejska palata.

Požar koji je zahvatio 42.000 hektara u Žirondi tokom protekle noći ocijenjen je kao „uglavnom stabilan“, saopštila je jutros prefektura, prenosi „Figaro“.

(RTS)

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požar

Veliki šumski požar

Francuska

evakuacija

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