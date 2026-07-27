Špirić: Dok Vuković slijedi politiku SDA, SNSD će podržati budžet

Zamjenik predsjedavajućeg Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da će delegati SNSD podržati i hitnu proceduru i predloženi budžet, dok delegat Nenad Vuković mora da slijedi politiku SDA.

Špirić je rekao da "prošireni" bošnjački klub danas želi da diktira tempo oko usvajanja ili neusvajanja budžeta.

"Kolega Vuković neće da kaže da nakon glasanja u Predstavničkom domu on mora da slijedi stav SDA i Kluba Bošnjaka. Zaklela se zemlja raju da se tajne ne odaju. Ali ne može", rekao je Špirić tokom rasprave o Prijedlogu budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu, prenosi Srna.

Špirić je podsjetio da je i ranijih godina budžet usvajan po hitnoj proceduri i da bi njegovim neusvajanjem danas bila napravljena velika šteta.

Prema prijedlogu, koji je pred delegatima, budžet iznos od 1,58 milijardi KM.