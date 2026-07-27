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Uhapšen vozač koji je povrijedio policajca i pobjegao

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 10:45

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Trebinje uhapsili su lice čiji su inicijali V.S, koje je lakše povrijedilo policajca koji je pokušao da prekontroliše njegov automobil na području Gacka.

"Policijski službenici su u Gacku pokušali da zaustave putnički automobil `audi` kojim je upravljalo lice čiji su inicijali V.S. Nakon što su prišli automobilu, vozač je naglo ubrzao i nanio lakše tjelesne povrede policijskom službeniku, nakon čega se udaljio u pravcu Foče", navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu sve mjere i radnje radi dokumentovanja krivičnog djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, prenosi Srna

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Gacko

PU Trebinje

Policija

povrijeđen policajac

hapšenje

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