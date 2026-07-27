Uhapšen vozač koji je povrijedio policajca i pobjegao

Pripadnici Policijske uprave Trebinje uhapsili su lice čiji su inicijali V.S, koje je lakše povrijedilo policajca koji je pokušao da prekontroliše njegov automobil na području Gacka.

"Policijski službenici su u Gacku pokušali da zaustave putnički automobil `audi` kojim je upravljalo lice čiji su inicijali V.S. Nakon što su prišli automobilu, vozač je naglo ubrzao i nanio lakše tjelesne povrede policijskom službeniku, nakon čega se udaljio u pravcu Foče", navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu sve mjere i radnje radi dokumentovanja krivičnog djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, prenosi Srna