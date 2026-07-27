"Svi koji su gledali svirepo ubistvo dječaka Slobodana zaslužili su zatvorsku kaznu"

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić rekao je danas u Drinjači kod Zvornika da zlotvor Elfeta Veseli nije sama kriva za ubistvo nevinog dječaka Slobodana Stojanovića - nego i svi oni koji su to dozvolili i posmatrali.

"Da li su ikada razmišljali o svojoj djeci? Pustiti da se nad Slobodanom vrše takve torture i zlostavljanje... Treba da budu osuđeni da nikada ne vide svjetlost dana", izjavio je Tomić novinarima na obilježavanju sjećanja na stradanje ovog nevinog dječaka.

Tomić je napomenuo da je iznenađen tako malom kaznom od 13 godina zatvora koja je izrečena Veselijevoj za takvo monstruozno djelo.

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Nenad Popović istakao je da se danas u Drinjači sjećamo svih žrtava, nevino stradalih Srba u ovom kraju, koji su svoje živote dali za slobodu.

On je poručio da je naša obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike jer je njihovo djelo utkano u naše istorijsko sećanje i da je naša obaveza da ne dozvolimo prekrajanje istorije da se žrtve pokažu žrtve kao dželati, a dželati kao žrtve.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić napomenuo je da je ovo posebno tragičan događaj zato što je stradalo nevino dijete.

"Slobodan, kako mu ime kaže, nije dočekao slobodu, već je stradao u muslimanskom zarobljeništvu, ali su zato svaki čovek i svako dete u Republici Srpskoj, koja je garant opstanka srpskog naroda, slobodni", rekao je Vukelić.

Državni sekretar u Ministarstvu za porodicu i demografiju Srbije Đorđe Dabić rekao je da su danas u Drinjači da odaju pijetet Slobodanu, koji je simbol srpskog stradanja u ratu u BiH, te naglasio da upravo oni koji hoće da Srbima nametnu žig genocidnog naroda - treba da dođu ovdje i da vide šta je bio genocid.

Prema njegovim riječima, srpski narod je preživio genocid dva puta u prošlom vijeku, pa su danas u Drinjači da podsjete i kažu cijelom svijetu ko je bio žrtva, a ko dželat.

"Srbija stoji uz Republiku Srpsku i neće dozvoliti nikad više etničko čišćenje i genocid nad našim narodom sa obe strane Drine", poručio je Dabić.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da je stradanje Slobodana Stojanovića opomena da se tako nešto više nikada i nikome ne dogodi, nijednom djetetu, bez obzira na vjeru i naciju.

"Naša obaveza je da čuvamo mir i slobodu i ekonomski jaku Republiku Srpsku", rekao je Ivanović.

Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu svetog đakona Avakuma služio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Fotije, uz sasluženje sveštenstva, nakon čega je slomljen slavski kolač u ime svetog velikomučenika Slobodan Stojanovića.

Dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića ubila je u julu 1992. godine u naselju Kamenica kod Zvornika Elfeta Veseli, pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane Armije BiH.

Slobodan Stojanović je stradao kada se, nakon što je izbjegao sa roditeljima, vratio u svoje selo Kamenicu da odveže psa koji je u dvorištu ostao vezan. Slobodan se više nikad nije vratio.

Njegovo tijelo pronađeno je u jami u zaseoku Bajrići u Novom Selu kod Zvornika, a identifikovan je DNK analizom, nakon čega je sahranjen na groblju u Drinjači.

Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidne povrede glave.

Za svirepo ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, koje je počinjeno 1992. godine, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na deset godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, po izbijanju građanskog rata Elfeta Veseli pridružila se jedinici Nasera Orića, učestvujući u diverzantskim akcijama muslimanskih snaga u Podrinju.

Nakon rata otišla je u Švajcarsku gdje je provela 20 godina, izbegavajući pravdu, prenosi Srna.