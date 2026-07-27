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Povećan je rizik od požara, oglasilo se Ministarstvo

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 10:34

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Повећан је ризик од пожара, огласило се Министарство
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, povećan je rizik od požara na otvorenom. Zbog toga iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuju apel građanima.

"Pozivamo sve građane da postupaju krajnje odgovorni i da: ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad; ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar", poručuju iz Ministarstva.

Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini.

Istovremeno, pozivaju jedinice lokalne samouprave, vatrogasno-spasilačke jedinice, civilnu zaštitu, Šumska gazdinstva i sve subjekte sistema zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju kako bi se obezbijedio brz i efikasan odgovor na eventualne požare.

Zaštita ljudi, šuma i životne sredine je zajednička odgovornost. Budimo savjesni i spriječimo požare prije nego što nastanu.

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požar

apel

Ministarstvo poljoprivrede

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