Povećan je rizik od požara, oglasilo se Ministarstvo

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, povećan je rizik od požara na otvorenom. Zbog toga iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuju apel građanima.
"Pozivamo sve građane da postupaju krajnje odgovorni i da: ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad; ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar", poručuju iz Ministarstva.
Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini.
Istovremeno, pozivaju jedinice lokalne samouprave, vatrogasno-spasilačke jedinice, civilnu zaštitu, Šumska gazdinstva i sve subjekte sistema zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju kako bi se obezbijedio brz i efikasan odgovor na eventualne požare.
Zaštita ljudi, šuma i životne sredine je zajednička odgovornost. Budimo savjesni i spriječimo požare prije nego što nastanu.
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