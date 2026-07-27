Povećan je rizik od požara, oglasilo se Ministarstvo

Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, povećan je rizik od požara na otvorenom. Zbog toga iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuju apel građanima.

"Pozivamo sve građane da postupaju krajnje odgovorni i da: ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad; ne preduzimaju radnje koje mogu izazvati požar", poručuju iz Ministarstva.

Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini.

Istovremeno, pozivaju jedinice lokalne samouprave, vatrogasno-spasilačke jedinice, civilnu zaštitu, Šumska gazdinstva i sve subjekte sistema zaštite i spasavanja da podignu nivo pripravnosti, pojačaju preventivne aktivnosti, nadzor i međusobnu koordinaciju kako bi se obezbijedio brz i efikasan odgovor na eventualne požare.

Zaštita ljudi, šuma i životne sredine je zajednička odgovornost. Budimo savjesni i spriječimo požare prije nego što nastanu.