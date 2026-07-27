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Napad iz vazduha prekinuo meč u Brazilu

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:04

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Бразил утакмица напад пчела
Foto: X/ Sudanalytics/printscreen

Neobičan incident, sasvim sigurno nesvakidašnji, dogodio se na meču mladih timova Baje i Fluminensea – pčele su prekinule utakmicu.

U pitanju je prva utakmica finala za igrače mlađe od 20 godina.

Meč je dospio u žižu medijske pažnje jer je nakratko prekinut zbog roja pčela koji je dospio na teren.

Vjetar je, naime, nanio roj direktno na igralište, pa su igrači, sudije i članovi stručnih štabova legli na travu ili se udaljili kako bi izbjegli ubode.

U tom položaju bili su nekoliko minuta, sve dok opasnost nije prošla.

Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda niti uboda, a utakmica je potom nastavljena. Snimci neobične scene brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali veliku pažnju ljubitelja fudbala.

(B92)

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Brazil

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