Napad iz vazduha prekinuo meč u Brazilu

Neobičan incident, sasvim sigurno nesvakidašnji, dogodio se na meču mladih timova Baje i Fluminensea – pčele su prekinule utakmicu.

U pitanju je prva utakmica finala za igrače mlađe od 20 godina.

Meč je dospio u žižu medijske pažnje jer je nakratko prekinut zbog roja pčela koji je dospio na teren.

Vjetar je, naime, nanio roj direktno na igralište, pa su igrači, sudije i članovi stručnih štabova legli na travu ili se udaljili kako bi izbjegli ubode.

La final del Campeonato Baiano Sub 20 entre Bahia y Fluminense FUE SUSPENDIDA POR UNA INVASIÓN DE ABEJAS.



Así terminaron TIRADOS EN EL PISO todos los jugadores y árbitros para evitar ser picados.



JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/Uc8jrsgXKu — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2026

U tom položaju bili su nekoliko minuta, sve dok opasnost nije prošla.

Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda niti uboda, a utakmica je potom nastavljena. Snimci neobične scene brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali veliku pažnju ljubitelja fudbala.

(B92)