Napad iz vazduha prekinuo meč u Brazilu

Autor:ATV redakcija
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Neobičan incident, sasvim sigurno nesvakidašnji, dogodio se na meču mladih timova Baje i Fluminensea – pčele su prekinule utakmicu.
U pitanju je prva utakmica finala za igrače mlađe od 20 godina.
Meč je dospio u žižu medijske pažnje jer je nakratko prekinut zbog roja pčela koji je dospio na teren.
Vjetar je, naime, nanio roj direktno na igralište, pa su igrači, sudije i članovi stručnih štabova legli na travu ili se udaljili kako bi izbjegli ubode.
La final del Campeonato Baiano Sub 20 entre Bahia y Fluminense FUE SUSPENDIDA POR UNA INVASIÓN DE ABEJAS.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2026
Así terminaron TIRADOS EN EL PISO todos los jugadores y árbitros para evitar ser picados.
JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/Uc8jrsgXKu
U tom položaju bili su nekoliko minuta, sve dok opasnost nije prošla.
Nije bilo prijavljenih ozbiljnih povreda niti uboda, a utakmica je potom nastavljena. Snimci neobične scene brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali veliku pažnju ljubitelja fudbala.
(B92)
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