Andrija Bajić je ove pjesme napisao za Malu Canu: Jedna je veliki hit i danas

Pjevač Andrija Bajić ostavio je neizbrisiv trag u narodnoj muzici, a upravo je on zaslužan za numere koje su obilježile karijeru Male Cane.

Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, dospjela je u žižu javnosti prije tri mjeseca kada je otkriveno da je godinama bila u braku sa pevačem Andrijom Bajićem.

Od nje je bio stariji čak 41 godinu, a zajedno su se prije tri mjeseca pojavili u emisiji Amidži šou, gdje su prvi put javno govorili o svom odnosu i velikoj razlici u godinama. Nažalost, Bajić je preminuo 7. jula u 89. godini života, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana.

Nakon njegove smrti, Mala Cana se ponovo našla u centru pažnje zbog priče o nasljedstvu i nesuglasicama sa ćerkama pokojnog supruga, o čemu je javno govorila u više navrata. Andrija Bajić je pisao pjesme za Malu Canu, a jedna numera je postala veliki hit.

Scena Nakon što su joj stvari izbačene na ulicu, Mala Cana pozvala policiju

Nakon deset godina rada kao pjevačica upoznala je Andriju Bajića, koji joj je napisao duet sa Borom Drljačom "Nagazna mina". Pjesma je postala veliki hit na Jutjubu i danas broji više od četiri miliona pregleda.

- Bora Drljača i ja smo prijatelji. Upoznala sam ga preko Andrije Bajića, koji je Bori i meni napravio pjesmu "Nagazna mina". Pjesma je doživjela veliki uspjeh, pričali su da su pregledi plaćeni, a odakle Vranjanki da plati? Ja se cjenkam i za hljeb. Svi su pričali da sam Boru iskoristila, da sam se provukla pored njega, a zapravo je on želio da snimi pjesmu sa mnom. Gdje god smo se pojavljivali, to je bilo čudo – on ogroman, a ja pored njega sitna. Bila je neka slika sa plaže, pa je neko u komentarima napisao: "Bora pojeo Malu Canu" - ispričala je ona jednom prilikom za Grand.

U tom periodu već je godinama bila u braku sa Andrijom Bajićem, ali njihov odnos još nije bio poznat javnosti. Nakon toga uslijedila je pjesma "Zemljotres", a potom i duet sa Goci bendom pod nazivom "Grom". I za ovu numeru tekst i muziku takođe je napisao Bajić.

Uslijedile su i pjesme "Crkva mala", "Vinograde, moj debeli lade", "Plače mi se" i "Svadba je", na kojima je Andrija Bajić potpisan kao autor teksta, a na pojedinim numerama i kao autor muzike.

Posljednja pjesma koju je Mala Cana objavila autorsko je delo Ljube Kešelja i nosi naziv "Čik, ako smeš".

(informer)