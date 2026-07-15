Usvojen Prijedlog izmjena i dopuna zakona o Sudu BiH u prvom čitanju

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Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja Suda BiH kao drugostepenog organa.

Predloženim izmjenama i dopunama propisano da predsjednika i sudije apelacionog odjeljenja imenuje Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/, a ne Sud BiH, te da sudije u apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije iz Suda BiH i obrnuto. Ovaj prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH. Ovo zakonsko rješenje predložili su članovi Kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović.

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