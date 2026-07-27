Kremlj: Nema primirja

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija nema nikakve konkretne informacije o mogućem "vazdušnom primirju" sa Ukrajinom i ocenio da su dosadašnji navodi o toj inicijativi zasnovani isključivo na medijskim spekulacijama.

"Prije nekoliko dana pojavile su se takve informacije, ali za sada to nije ništa više od medijskih nagađanja. Ne postoji ništa konkretno ni u vezi sa tim, niti u vezi sa bilo kakvim novim formulama ili prijedlozima za rješavanje sukoba", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li je Moskva diplomatskim kanalima dobila informacije o inicijativi koja bi, prema navodima Rojtersa, trebalo da bude jedna od tema razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Peskov je rekao da će ruska ratna mornarica preduzimati mjere za zaštitu trgovačkih brodova, ali da njihovo naoružavanje ili dodatno opremanje sredstvima odbrane nije moguće, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, međunarodno pomorsko pravo jasno propisuje da trgovački brodovi ne mogu da budu naoružani.

"Trgovački brodovi, u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom, ne mogu da budu naoružani, jer su to komercijalna plovila. Dodatno opremanje tih brodova takođe nije moguće, tako da o tome u principu ne može biti riječi", rekao je Peskov.

On je odbio da komentariše izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Rusija navodno razmatra angažovanje vojnika iz Sjeverne Koreje u ratu u Ukrajini.

"Ne smatram da je potrebno da komentarišem te izjave. Nije na Zelenskom da govori o našim planovima", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara.

Zelenski je ranije izjavio da Moskva navodno razmatra mogućnost uključivanja dodatnih 30.000 sjevernokorejskih vojnika u vojne operacije.