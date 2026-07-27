"Republika Srpska četiri godine nije uvećala davanje zajedničkim institucijama"

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas da je budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u odnosu na prethodnu porastao za jedan odsto, odnosno za 10 miliona KM, ističući da Republika Srpska četiri godine zaredom nije uvećala davanje kada je riječ o zajedničkim institucijama.

"Od 2023. godine izdvajanje Uprave za indirektno oporezivanje je na istom nivou, odnosno milijardu i 20 miliona KM i to je ono što plaćaju Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH /FBiH/", rekao je Amidžić novinarima nakon sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je usvojen budžet za ovu godinu.

Amidžić je istakao da je opredjeljenje svih iz Republike Srpske da se ne povećava iznos koji plaćaju entitetske vlade, zbog toga što se realan život odvija upravo u entitetima.

Prema njegovim riječima, razlog za povećanje budžeta je taj što je došlo do rasta pasivnih kamatnih stopa, odnosno zbog toga što je Centralna banka ostvarila veću dobit koja se morala prikazati.

Amidžić je istakao da se u procesu usvajanja budžeta vidio politički bezobrazluk i licemjerstvo, navodeći da mnogi postavljaju pitanje zašto se sada usvojio budžet.

"Razlog je vrlo jednostavan. Predsjedavajuća Savjeta ministara i Fiskalnog vijeća /Borjana Krišto/ i ja zajedno smo već prije godinu dana počeli sa procedurom usvajanja budžeta. Ali, Fiskalni savjet se nije sastajao zato što premijer Vlade federacije BiH nije prisustvovao sjednicama, jer je sporio učešće predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića objašnjavajući da tu postoje neki neustavni elementi. Umjesto da smo mi nastavili raditi, a ustavnost prepustili Ustavnom sudu, mi smo izgubili to vrijeme od polovine prošle godine do kraja aprila ove godine", podsjetio je Amidžić.

On je dodao i da u budžetu nije predviđena nijedna marka za BHRT i takozvanih sedam institucija kulture, navodeći da će se razgovarati sa ovim kulturnim institucijama kada postanu budžetski korisnici, što sada nije slučaj.

Budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH u iznosu od 1,58 milijardi KM usvojen je danas, prenosi Srna.