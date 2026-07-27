Slovenija hitno zaustavila uvoz instant nudli

Uprava za bezbjednost hrane Slovenije saopštila je da je tokom službene kontrole uvoza utvrđeno prisustvo neprijavljenog alergena u instant rezancima iz Srbije.

Kako su naveli iz nadležne službe, laboratorijska analiza jasno je pokazala da sporni proizvod sadrži proteine jaja, što predstavlja ozbiljan i neprihvatljiv rizik za sve osobe koje imaju alergiju na ovaj sastojak.

"Izvršenom analizom utvrđeno je prisustvo proteina jaja, koji nisu navedeni među sastojcima na deklaraciji proizvoda, što predstavlja rizik za zdravlje djece i odraslih s alergijama na ove proteine", saopštila je slovenačka Uprava.

Proizvod nije stigao do kupaca

Iz ove institucije naglašavaju i uvjeravaju javnost da sporni proizvod, zahvaljujući brzoj reakciji inspekcijskih službi, nije dospio do krajnjih potrošača na tržištu Slovenije.

Takođe, Uprava je dodala da su svi rezultati laboratorijske analize odmah proslijeđeni i nadležnim evropskim organima putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

Na taj način omogućeno je preduzimanje svih odgovarajućih mjera u skladu sa strogim evropskim propisima o bezbjednosti hrane, prenosi Radio Sarajevo.