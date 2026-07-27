Inspektori kotrolisali topla jela: Svaki četvrti bris nije uredan

Tokom juna i jula u Sarajevu su provedene su pojačane službene kontrole kod subjekata u poslovanju s hranom, a predmet kontrola bile su toploteke za čuvanje i izlaganje gotovih toplih jela u trgovačkim centrima.

Kontrole je sprovela Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Srbija Maja pronađena u krvi: Isplivali detalji ubistva i samoubistva kod Bora

Kontrole toploteka imaju poseban značaj jer predstavljaju završnu kontrolnu tačku prije nego što hrana dođe do potrošača.

Na taj način inspekcija preventivno djeluje s ciljem zaštite zdravlja građana, osiguravanja sigurnosti hrane koja se stavlja u promet i podizanja ukupnog nivoa higijenskih standarda kod subjekata u poslovanju s hranom.

U okviru službenih kontrola izvršena je kontrola higijene procesa rada putem uzimanja briseva sa radnih površina, opreme, ruku i radne odjeće zaposlenih, kao i mikrobiološka kontrola zdravstvene ispravnosti hrane. Ukupno je uzeto 95 briseva i 48 uzoraka hrane.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su da 21 od 95 uzetih briseva (22,1 posto) nije ispunjavao propisane mikrobiološke kriterijume, dok je 74 brisa (77,9 posto) bilo uredno.

Neodgovarajući nalazi ukazivali su na prisustvo aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti, što upućuje na nedostatke u održavanju higijene procesa rada.

Region Kilogram paradajza u Hrvatskoj skuplji od kilograma mesa

Kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti hrane, 11 od ukupno 48 analiziranih uzoraka (22,9 posto) nije bilo u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernicama za njegovu provedbu, dok je 37 uzoraka (77,1 posto) zadovoljilo propisane mikrobiološke standarde.

“Na osnovu rezultata službenih kontrola i utvrđenog činjeničnog stanja doneseno je 11 rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, od čega je jednim rješenjem izrečena privremena zabrana rada do otklanjanja nepravilnosti. Zbog utvrđenih prekršaja izdati su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 12.250 KM.

Iako je više od tri četvrtine analiziranih uzoraka zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterije, svaki utvrđeni nedostatak zahtijeva hitno postupanje, jer i pojedinačan propust u procesu pripreme, čuvanja ili posluživanja hrane može predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

Svijet Konzumiranje alkohola na ovoj plaži može vas skupo koštati

Rezultati kontrola ukazuju da je neophodno kontinuirano unapređivati higijenske prakse i dosljedno provoditi mjere samokontrole u svim fazama poslovanja s hranom”, saopćeno je iz KUIP-a KS.

(Crna-Hronika)