Monumentalni spomen-krst na Dubu dobija završni izgled

Građevinski radovi na izgradnju spomen-krsta na Dubu u završnoj su fazi. Nakon što su postavljeni temelji i konstrukcija, preostali su još farbanje, osvjetljavanje i hortikulturno uređenje prostora.

Čuvanje sjećanja na one koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske naša je trajna obaveza, a upravo sa tim ciljem Organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Foča, u saradnji sa Mjesnom zajednicom Dušanovo, pokrenula je izgradnju spomen-krsta na Dubu.

Nadomak Duba, 8. aprila 1992. godine, na koti Sjeverovići, počela je odbrana Foče, kada je nekoliko mještana Prevraća naletjelo na neprijateljsku, muslimansku zasjedu. Za slobodu svog naroda živote je dalo 12 vojnika iz ovog naselja.

Predsjednik Organizacije Janko Filipović ističe da ovo spomen-obilježje nije samo spomenik prošlom vremenu, već zalog za budućnost i simbol zajedništva.

"Spomen-krst treba da služi kao trajni podsjetnik nama danas i svim budućim pokoljenjima da su borci Vojske Republike Srpske svoje živote položili za život svih nas. Krst, kao simbol Hristovog stradanja, ujedno je i simbol Vaskrsenja, pobjede života nad smrću", rekao je Filipović.

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Važnost ove inicijative prepoznala je i lokalna zajednica. Spomen-krst će predstavljati svjetionik slobode srpskog naroda ovog kraja i boraca Fočanske brigade, poručio je gradonačelnik Foče Milan Vukadinović tokom obilaska radova.

Gradska uprava za ovu fazu, farbanje, parterno uređenje i osvjetljenje, izdvojila je 35.000 KM iz budžeta, prenosi Radio Foča.

"Sve što je do sada izgrađeno potrebno je završno urediti, oplemeniti i dodatno osvijetliti. U tu svrhu angažovan je projektant koji je radio rasvjetu naših mostova i koji je specijalizovan za ovakve projekte. Po završetku građevinskih radova na Spomen-krstu biće izvedena i rasvjeta koja će dodatno istaći monumentalnost ove građevine visoke 15 metara. U narednom periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima i u saradnji sa Organizacionim odborom i Organizacijom zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Foča, biće razmotreni dalji koraci i dodatne aktivnosti", istakao je Vukadinović za Radio Foču.

Završetkom svih radova, Foča će na Dubu dobiti dostojanstveno spomen-obilježje, trajni podsjetnik na herojstvo i žrtvu boraca ovog kraja koji nikada neće biti zaboravljeni.