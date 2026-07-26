Hercegovina očekuje još jednu dobru vinogradarsku godinu

Na čokotima širom juga Srpske već se vidi ono što vinogradari priželjkuju.

Vinova loza je zdrava, grozdovi dobro napreduju, a prema prvim prognozama Hercegovinu očekuje još jedna dobra vinogradarska godina.

Da bi se dobilo vrhunsko vino, težak posao se mora odraditi u vinogradu. To najbolje zna Ranko Petijević koji ovih dana prati svaki grozd. Na ruku išla sezona bez pojave biljnih bolesti.

"Još jedno 10 dana počeće grozd da zatvara i onda počinje zrijevanje. Uradili smo sve zaštite koje trebaju. Možda još jedna,ali vidjećemo od vremena kakvo će biti", rekao je Ranko Petijević, vinarija Petijević.

Hercegovačko vinogorje bogatije je za oko 15 hiljada novih sadnica. Potražnja je veća za bijelim vinima, pa se većinom sadi kraljica juga, žilavka, kao i šardone.

"Ovdje smo posadili 15 hiljada sadnica. Ima 9 hiljada šardonea i 6 hiljada žilavke. U čitavim vinogradima ima nešto više od 300 hiljada sadnica. Uglavnom su to stari vinogradi", rekao je Branko Anđelić, agronom.

Do berbe važan je svaki sunčan dan, ali i svaka kap kiše koja dođe u pravom trenutku.

"Vrijeme je išlo na ruku, čak smo imali i koju kišu koja nam je odgovarala. Jer je nastupio jedan sušni period pa je trebalo navodnjavanje. Sad početkom jula smo imali dvije kiše, tako da smo prekinuli navodnjavanje", kaže Branko Anđelić, agronom.

Berba bi i ove godine mogla početi nešto ranije, već krajem avgusta. Ako kvalitet i prinos grožđa bude sličan prošlogodišnjem, vinaru na jugu se biti zadovoljni.