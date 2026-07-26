Kvadrat stana 2.800 KM, u toku najintenzivniji ciklus stanogradnje

U novom paljanskom naselju "Luke dva" planirana je izgradnja oko 800 stanova, dok je širom opštine u različitim fazama izgradnje i pripreme oko 30 većih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, što pokazuje da je tržište nekretnina na Palama u najintenzivnijem ciklusu stanogradnje u novijoj istoriji ove opštine, izjavio je za Srnu agent za prodaju jedne od agencija za nekretnine Srđan Čegar.

Cijene novogradnje na Palama trenutno su od 2.700 do 2.800 KM po metru kvadratnom sa PDV-om, dok se stanovi na najatraktivnijim lokacijama prodaju i po većim cijenama.

Čegar je podsjetio da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna realizovana cijena novih stanova na Palama u trećem kvartalu 2025. godine iznosila 2.395 KM po metru kvadratnom, kada je evidentirana prodaja 111 novih stanova, što ukazuje da je tržišna vrijednost novogradnje nastavila da raste.

On je ocijenio da su razvoj Jahorine, blizina Sarajeva, univerzitetski centar i sve veći interes investitora učinili Pale jednim od najaktivnijih građevinskih područja u Republici Srpskoj.

"U samom centru Pala trenutno se gradi ili je u različitim fazama realizacije oko 15 stambenih i stambeno-poslovnih objekata", rekao je Čegar.

Prema njegovim riječima, najveći razvoj očekuje se u naselju Luke, gdje je, uz već započetu izgradnju, planirana realizacija projekta "Luke dva" sa oko 800 novih stanova, što ovaj projekat svrstava među najveće stambene zahvate planirane na području opštine Pale.

"Takav projekat podrazumijeva izgradnju nove saobraćajne infrastrukture, parkinga, zelenih površina i drugih sadržaja", ukazao je Čegar.

On je istakao da stanove više ne kupuju samo stanovnici Pala, već i kupci iz ostalih opština u sastavu grada Istočno Sarajevo, zatim građani iz dijaspore koji nekretnine vide kao sigurno ulaganje, kao i roditelji studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Čegar je napomenuo da na potražnju značajno utiče i razvoj Jahorine, pa dio zaposlenih u turističkom sektoru i investitora bira Pale kao mjesto za život ili dugoročnu investiciju.

On je naveo da su najtraženiji manji i srednji stanovi površine od 35 do 55 metara kvadratnih, te da kupci sve više traže i garažna mjesta.

"Stabilna je prodaja i placeva, pa je tu potražnja veća jer su ljudi nakon epidemije virusa korona odlučili da kupuju placeve gdje će praviti vikendice i izaći u prirodu, odmarati", rekao je Čegar.

Čegar smatra da će buduće kretanje cijena zavisiti od odnosa ponude i potražnje.

"Ukoliko se u kratkom periodu na tržištu pojavi veliki broj novih stanova, moguće je usporavanje rasta cijena, ali za sada se ne očekuje njihov pad", rekao je Čegar.