Od jeseni moguće uvođenje nove avio-linije za Podgoricu

Letovi za Tivat ove sezone puni. Faktor punjenja (load faktor) izuzetno je visok - 90%. Veliko interesovanje za letove prema Crnoj Gori otvorilo je mogućnosti za novu destinaciju, kaže direktor banjalučkog aerodroma. Valentina Kecman optimistično najavljuje novu liniju za Podgoricu.

"Let za Podgoricu je bila zapravo ideja same kompanije Air-Montenegro kada smo pri put razgovarali o liniji za Tivat", rekla je Valentina Kecman, direktor banjalučkog aerodroma.

Uspjeh linije za Tivat je bio jedan od preduslova za novu liniju za Podgoricu, pa je Aerodrom uložio dodatne napore kako bi povećao interes građana.

"Iz tog razloga se i sam Aerodrom iako je to presedan jer aerodromi generalno ne zakupljuju štandove u tržnim centrima ne prodaju karte i ne rade toliku promociju koliko smo se mi potrudili da pomognemo koliko je to sa naše strane moguće“, rekla je Valentina Kecman, direktor banjalučkog aerodroma.

Napori su, kako kažu, dali rezultate. Nova linija se očekuje ove jeseni, nakon pregovora Banjalučkog aerodroma i Air- Montenegra, koji su trenutno u toku. Kaže Kecman i da je svaki putnik banjalučkog aerodroma ne samo njegov putnik već i potencijalni turista. Saglasni i predstavnici turističkih agenicja. Let za Podgoricu nestrpljivo čekaju.

"Što smo bolje povezani povezani avionski sa destinacijama samim tim možemo raditi i bolju prodaju aranžmana ja sam sigurna da bi to bilo jako dobro pogotovo zato što se mogu preko Podgorice vezati i neki letovi za druge evropske destinacije", rekla je Vanja Savić, direktor Turističke agencije "Unis turs".

Samo tokom juna sa banjalučkog aerodrom putovalo je gotovo 39.000 ljudi. Ta brojka je dokaz da postoji prostor za otvaranje novih avio linija.