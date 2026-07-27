Logo

Nevrijeme zahvatilo Trebinje, palo 40 litara kiše po metru kvadratnom

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:25

Komentari:

0
Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном
Foto: ATV

Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutros Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom.

Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli da prime svu vode, pa su se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Na snimcima i fotografijama s terena vidi se kako se voda u velikim količinama sliva niz stepeništa i objekte u Starom gradu i okolnim ulicama.

Saobraćaj se odvija otežano i usporeno, a automobili "plivaju" po kolovozu.

U posljednjih pola sata palo je 40 litara po metru kvadratnom, a od sinoć ukupno 58, potvrđeno je za ATV iz Meteorološke stanice Trebinje.

Nakon Trebinja, olujni oblak je krenuo prema Crnoj Gori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Trebinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Харис Адиловић бх. планинар

Društvo

Oglasio se preživjeli Haris Adilović, otkrio razlog tragedije na Elbrusu

1 h

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Društvo

Bh. planinar opisao borbu za goli život na Elbrusu: "Trči ako želiš ostati živ"

1 h

0
Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.

Društvo

Stara vjerovanja vezuju današnji dan za posebnu molitvu: Sveti apostol Akila stradao je od ruke neznabožaca

1 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop: Pred Blizancima dinamičan dan, Škorpije da pripaze na ljubav

1 h

0

  • Najnovije

08

41

Danas sunčano uz porast temperature

08

39

Kija Kockar oplela po Goluboviću: “Prije 5 godina sam vidjela… ako je Pink reagovao…”

08

38

Stevandić uputio saučešće porodicama i prijateljima poginulih planinara

08

35

U Srpskoj rođeno 19 beba

08

31

Florida planira da pogubi dvije osobe istog dana, prvi put od 1964. godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima