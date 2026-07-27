Nevrijeme zahvatilo Trebinje, palo 40 litara kiše po metru kvadratnom

Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutros Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom.

Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli da prime svu vode, pa su se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Na snimcima i fotografijama s terena vidi se kako se voda u velikim količinama sliva niz stepeništa i objekte u Starom gradu i okolnim ulicama.

Saobraćaj se odvija otežano i usporeno, a automobili "plivaju" po kolovozu.

U posljednjih pola sata palo je 40 litara po metru kvadratnom, a od sinoć ukupno 58, potvrđeno je za ATV iz Meteorološke stanice Trebinje.

Nakon Trebinja, olujni oblak je krenuo prema Crnoj Gori.