Edita o 9. mjesecu trudnoće: Imam 80 kg, boli me kičma

Autor:ATV redakcija
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Pjevačica Edita Aradinović ušla je u 9. mjesec trudnoće i sa nestrpljenjem čeka da beba dođe na svijet.
Putem društvene mreže Instagram oglašava se gotovo svakodnevno, gdje sa svojim obožavateljkama dijeli detalje i osjećaje kroz koja prolazi dok je u blagoslovenom stanju.
- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.
Ona je na Instagram storiju podijelila dvije fotografije od kojih je na jednoj u donjem vešu i u prvom planu se vidi veliki trudnički stomak.
Podsjetimo, Edita Aradinović započela je veliki životni projekat, izgradnju luksuzne porodične kuće na Avali. Iako je svjesna da je pred njom zahtjevan period i proces koji će trajati godinu dana, pjevačica ne krije uzbuđenje, ali ni smisao za humor tokom napornih priprema i sastanaka.
Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen.
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Ona je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.
O izazovima koji je tek čekaju, pjevačica je otvoreno govorila svojim fanovima.
- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana, ali biću zabavna obećavam - napisala je ona.
(telegraf)
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