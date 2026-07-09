Edita o 9. mjesecu trudnoće: Imam 80 kg, boli me kičma

Pjevačica Edita Aradinović ušla je u 9. mjesec trudnoće i sa nestrpljenjem čeka da beba dođe na svijet.

Putem društvene mreže Instagram oglašava se gotovo svakodnevno, gdje sa svojim obožavateljkama dijeli detalje i osjećaje kroz koja prolazi dok je u blagoslovenom stanju.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Ona je na Instagram storiju podijelila dvije fotografije od kojih je na jednoj u donjem vešu i u prvom planu se vidi veliki trudnički stomak.

Gradi kuću na Avali

Podsjetimo, Edita Aradinović započela je veliki životni projekat, izgradnju luksuzne porodične kuće na Avali. Iako je svjesna da je pred njom zahtjevan period i proces koji će trajati godinu dana, pjevačica ne krije uzbuđenje, ali ni smisao za humor tokom napornih priprema i sastanaka.

Edita Aradinović

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen.

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Ona je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.

O izazovima koji je tek čekaju, pjevačica je otvoreno govorila svojim fanovima.

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana, ali biću zabavna obećavam - napisala je ona.

(telegraf)