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Supermama sa Mundijala u tanga bikiniju

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 14:45

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Дилета Леота, италијанска новинарка
Foto: Instagram

Senzacionalna italijanska novinarka Dileta Leota još jednom je oduševila milionsku armiju na društvenim mrežama noseći zapanjujući bikini.

Samo par mjeseci nakon što je dobila drugo dijete, voditeljica DAZN-a je pokazala senzacionalnu figuru i doslovno zapalila mreže. Svjetsko prvenstvo u fudbalu je ušlo u završnu fazu, a kako je manje utakmice tako jedna od najpopularnijih i najzansonijih sportskih novinarki ima više vremena za odmor.

Apsolutna kraljica

Zvijezda DAZN-a iskoristila je vrijeme kako bi podijelila objavu na Instagramu za svojih 9,4 milouna pratitelja. Supruga golmana Šalkea Lorisa Kariusa uživa na odmoru na Ibici. Njezini obožavatelji oduševljeni su slikama, a od‌jeljak za komentare preplavili su pohvalama.

Bila i na Mundijalu

Inače, Dileta je bila na više utakmica tokom Svjetskog prvenstva ovog ljeta u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Njemački golman i još slavnija Italijanka upoznali su se krajem 2022. i uživali u burnoj romansi.

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Vjerili su se i vjenčali 2023. godine, dok su svoju ćerku Ariju dočekali u avgustu te godine. U maju ove godine par je dobio drugo dijete, sina Leonarda. Zbog toga je zovu supermamom.

Dileta se redovno pojavljuje na televiziji u prijenosima Serie A u svojoj domovini Italiji. Izvještava sa gotovo svih italijanskih derbija, a njeni dolasci na stadionu izazivaju pravu pometnju među navijačima. Redovno objavljuje kako se priprema za utakmice i emisije, ali neizostavne su fotografije i van posla, prenose Nezavisne novine.

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Dileta Leota

voditeljka

bikini

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