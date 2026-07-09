Marija Šerifović pokazala kako luduje sa drugaricama na moru

Autor:ATV redakcija
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Nakon brojnih poslovnih obaveza, Marija Šerifović odlučila je da ljeto provede u opuštenoj atmosferi, daleko od svakodnevne gužve.
Društvo na odmoru prave joj sin Mario i najbliži prijatelji, a djeliće njihove idile podijelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama.
Posebnu pažnju privukla je fotografija sa plaže na kojoj Marija uživa sa sinom. Njih dvoje nisu skidali osmijehe sa lica, a mnogi su u komentarima primjetili koliko zajedno zrače srećom i koliko im boravak na moru prija.
Nedugo zatim, pjevačica je objavila i fotografiju sa prijateljicama. U kupaćem kostimu pozirala je nasmijana u njihovom društvu, dok su svi uživali u opuštenoj atmosferi i dobrom raspoloženju.
"Život je lijep", poručila je Marija Šerifović.
Po svemu sudeći, Šerifovićeva je pronašla idealan način da napuni baterije pred nove poslovne izazove.
(GrandTV)
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