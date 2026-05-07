Edita Aradinović: Umorila sam se od glume i dokazivanja

Pjevačica Edita Aradinović podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu emotivnu i veoma ličnu objavu u kojoj je otvoreno govorila o unutrašnjim borbama, promjeni životnih prioriteta i potrebi da konačno pronađe mir sa sobom.

Edita je priznala da je godinama imala potpuno drugačiju predstavu o ljubavi i odnosima među ljudima, vjerujući da prava emocija mora da bude glasna, vidljiva i intenzivna.

"Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez "kontra usluga". Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima."

Scena Edita doživjela neprijatnost: "Ovo je treći put za mjesec i po dana"

Pjevačica je istakla da su joj upravo porodični odnosi i život pod budnim okom javnosti pomogli da sagleda stvari iz drugačijeg ugla, priznajući da se umorila od konstantne potrebe da bude jaka i posebna.

"I to sam počela da shvatam najviše kroz svoje porodične odnose i javni život. Umorila sam se od glume, dokazivanja i potrebe da budem jaka, viđena, autentična, drugačija, posebna. Ahh. Jer znam odakle to dolazi. Nekome će ovo biti već viđeno, nekome nejasno, nekome nevažno, a neko se već rodio sa svim ovim. Jednostavno svako ima svoj put i svoju misiju. Moja misija je da istinski zavolim sebe, da ne bih romantizovala svoje rane, idealizovala ljude koji su bili samo deo puta, da ne zavisim od tuđeg mišljenja i da ne očekujem taj poziv, tu ruku spasa. Mislim da smo svi zaslužili da živimo u miru i radosti, i to bez griže savesti. Da, moguće je. I treba hrabrosti, ali sam sigurna da je nagrada ogromna."

Scena Oglasila se trudna pjevačica: Plašim se, pluća su mi uvijek prva na udaru

Na kraju se osvrnula i na svoje nekadašnje karijerne ambicije, priznajući da su joj nekada najvažniji bili pregledi, aplauzi i pažnja publike, dok danas želi potpuno drugačije stvari, prenosi Telegraf.

"Nekad mi je cilj bio da imam više pregleda, više drugačijih pesama, više aplauza, više pažnje. Sada samo želim da me okruže dobri ljudi, dobre namere, radosne vesti. Da me zaobiđu sve negativne i suvišne informacije. Ne želim da znam kako je nekome loše, i šta nemoralno radi u svoja 4 zida, ko ima više, a ko manje. Boli me du*e. Hoću da učim, stvaram, putujem, dajem, volim! Takvi neka se priključe."