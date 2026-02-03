Trudna Edita usred noći objavila poruku koja je mnoge zabrinula

Vijest da je pjevačica Edita Aradinović raskinula sa svojim dečkom Nenadom Stevićem, iako je u trećem mjesecu trudnoće iznenadila je javnost.

Podsjetimo, par se samo jednom pojavio u javnosti zajedno, na koncertu Emine Jahović, iako je prije i nakon toga Edita objavljivala njihove zajedničke fotografije, te je vijest o krahu ljubavi bila veliki šok.

Scena Ojdanić otkrio koja pjevačica je najveća dama, nije usudio da joj se udvara

Iako se za sada povodom situacije nije oglašavala, Edita je u toku noći postavila stori koji je mnoge zabrinuo.

Isticala je svoje emocije, slušala tužne pjesme, a u jednom momentu objavila je da sluša pesmu Usnije Redžepove "Živote moj".

"SOS. Zovite hitnu", napisala je.

"Samo pjesma zna da me vrati u dane kad srećna sam bila... Jaoooo", nastavila je.

"Usnija pobijedila. Prijatno", kompletna je poruka koju je napisala na storiju.

Stori Edite Aradinović

Podsjetimo, kako tvrdi izvor bliskih paru, njih dvoje su donijeli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.

Stević prvi potvrdio

Vijest o raskidu prvi je navodno sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice.

Prema riječima izvora, odluka o razlazu nije donijeta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Scena Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku

Edita, koja sa Stevićem očekuje dijete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pjevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list.

Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima, prenosi "Telegraf".