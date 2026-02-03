Trudna Edita usred noći objavila poruku koja je mnoge zabrinula

Izvor:
Vijest da je pjevačica Edita Aradinović raskinula sa svojim dečkom Nenadom Stevićem, iako je u trećem mjesecu trudnoće iznenadila je javnost.
Podsjetimo, par se samo jednom pojavio u javnosti zajedno, na koncertu Emine Jahović, iako je prije i nakon toga Edita objavljivala njihove zajedničke fotografije, te je vijest o krahu ljubavi bila veliki šok.
Iako se za sada povodom situacije nije oglašavala, Edita je u toku noći postavila stori koji je mnoge zabrinuo.
Isticala je svoje emocije, slušala tužne pjesme, a u jednom momentu objavila je da sluša pesmu Usnije Redžepove "Živote moj".
"SOS. Zovite hitnu", napisala je.
"Samo pjesma zna da me vrati u dane kad srećna sam bila... Jaoooo", nastavila je.
"Usnija pobijedila. Prijatno", kompletna je poruka koju je napisala na storiju.
Podsjetimo, kako tvrdi izvor bliskih paru, njih dvoje su donijeli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.
Vijest o raskidu prvi je navodno sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice.
Prema riječima izvora, odluka o razlazu nije donijeta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.
Edita, koja sa Stevićem očekuje dijete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pjevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list.
Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima, prenosi "Telegraf".
