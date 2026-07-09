Kreativnost koja nastaje u trenutku

Stvaranje sadržaja nekada je podrazumijevalo detaljnu pripremu: izbor lokacije, planiranje kadrova i unaprijed odvojeno vrijeme za snimanje. To je još uvijek uobičajena praksa kod većih produkcija i saradnji s brendovima, ali sve veći dio sadržaja koji danas zaista završava na društvenim mrežama nastaje spontano.

Bilo da je riječ o duhovitom razgovoru u vozu, psu koji na ulici radi nešto neočekivano ili rođendanskoj proslavi koja preraste u nezaboravan događaj, takvi trenuci ne čekaju da neko pripremi opremu. Ili ih zabilježite odmah, ili ih zauvijek propustite.

To ne znači da kreatori više ne planiraju, već da se uz planiranje razvio još jedan instinkt. Osim kalendara i planiranja kadrova, sve je prisutnije vjerovanje da najbolji trenuci nisu zakazani, već uhvaćeni usput. Društvene mreže to svakodnevno potvrđuju. Najviše pažnje često ne privuku klipovi snimljeni iz tri ugla sa posebno postavljenim osvjetljenjem, već oni koji djeluju spontano, pomalo nesavršeno i stvarno.

Stari alati, novi instinkt

Prepoznati vrijednost neplaniranog trenutka samo je jedan dio priče; potrebno je i zabilježiti ga, a tu većina opreme za stvaranje sadržaja pokazuje svoja ograničenja. Stativi, stabilizatori, rasvjeta i čitav produkcijski set podrazumijevaju da unaprijed znate da će se nešto dogoditi.

Spontani trenuci, međutim, ne dolaze sa najavom. Pojave se usred razgovora, u prevozu, dok se smijete, a dok posegnete za torbom sa opremom, trenutak je već prošao.

Zato se sve jasnije vidi razlika između načina na koji kreatori zaista žive i onoga što njihova oprema od njih traži. Većina opreme je napravljena za produkciju. Spontana kreativnost je instinktivna i traži uređaj koji može da je isprati odmah, bez zastajanja i sklapanja opreme.

Stvoren za trenutak

Upravo tu oblik uređaja postaje važan koliko i specifikacije kamere. Samsung Galaxy Z Flip7 polazi od jednostavne ideje: najbolji alat za kreatore nije onaj koji je spakovan za kasnije, već onaj koji je već u džepu kada se trenutak dogodi.

Kada je sklopljen, lako staje u džep jakne ili manju torbu, dovoljno kompaktan da ga nosite bez razmišljanja. Baš zato je tu onda kada trenutak počne, bez potrebe da prvo pripremate opremu. FlexWindow, spoljašnji ekran uređaja, omogućava da provjerite kadar, pročitate opis ili pogledate obavještenje bez otvaranja telefona, pa odluka od nekoliko sekundi odmah može da postane akcija.

Galaxy Z Flip7

Tu je i FlexCam, koji glavnu kameru telefona pretvara u alat za snimanje bez ruku čim se uređaj preklopi do pola. Možete ga postaviti na stol, policu ili gomilu knjiga i on postaje sopstveni stabilan oslonac. Tako ostajete dio trenutka, umjesto da telefon držite na ispruženoj ruci. Bez stativa, bez asistenta, samo uređaj postavljen pod pravim uglom, koji sam preuzima ulogu stabilne podrške za snimanje.

Kreativnost koja može da traje

Ovdje nije riječ o tome da telefon dobija još jednu funkciju više. Riječ je o tome da se smanji razmak između trenutka i odluke da ga zabilježite. Za generaciju koja stalno stvara, ali rijetko ima vremena za detaljno planiranje, najveći izazov nisu talenat, ideje, pa čak ni kvalitet kamere, već trenutak u kojem inspiraciju treba odmah pretvoriti u sadržaj.

Galaxy Z Flip7

Ista logika vidi se i u ostatku linije savitljivih uređaja kompanije Samsung. Galaxy Z Fold7, napravljen za drugačiji način prebacivanja između zadataka, pokazuje da osnovna ideja ide mnogo dalje od samog snimanja sadržaja. Uređaj se prilagođava trenutku, umjesto da trenutak mora da se prilagođava uređaju. Veliki ekran koji se otvara za nekoliko sekundi jednako je praktičan kada želite odmah da pogledate video koji vam je stigao, kao i kada neplanirano provedete sat vremena u listanju sadržaja, bez potrebe za dodatnim ekranom. Kako spontana kreativnost nastavlja da mijenja način na koji se sadržaj stvara i gleda, prednost će imati alati napravljeni za stvaran život, a ne samo za unaprijed osmišljene produkcije.

Galaxy Z Fold7

Ipak, ovo je tek početak veće promjene. Kako spontanost postaje podrazumijevan način ponašanja, ne samo u stvaranju sadržaja već i u njegovom gledanju, alati koji je podržavaju moraće da nastave da se razvijaju. Sljedeći iskorak neće značiti samo brže kamere ili svjetlije ekrane, već uređaje osmišljene od početka tako da prate tempo trenutaka koje ljudi žele da zabilježe, ali i onih koje jednostavno žele da gledaju.

Podsjećamo da je Samsung najavio skori dolazak novih Galaxy uređaja, a svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na samsung.com/unpacked.

O kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriše svijet i oblikuje budućnost idejama i tehnologijama koje donose transformaciju. Kompanija redefiniše svjetove televizora, digitalnog oglašavanja, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, kućnih aparata i mrežnih sistema, kao i memorije, LSI sistema i livenih rješenja. Samsung takođe usavršava tehnologije medicinskih snimanja, HVAC rješenja i robotiku, a isto tako stvara inovativne automobilske i audio proizvode preko kompanije Harman. Uz svoj SmartThings ekosistem, otvorenu saradnju sa partnerima i integrisanje AI u svoju ponudu, Samsung pruža savršeno i inteligentno povezano iskustvo. Za najnovije vijesti posjetite Samsung Newsroomna adresi https://www.samsung.com/ba/news/