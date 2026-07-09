Specijalci i Žandarmerija pokazali visok nivo spretnosti u višeboju

Komentari:1
Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazali su prilikom učešća u višeboju Oružanih snaga BiH visok nivo fizičke spremnosti, spretnosti i profesionalnih vještina.
Kroz niz zahtjevnih disciplina još jednom su potvrdili da su disciplina, timski duh i predan rad temelj uspjeha u svakom izazovu, saopšteno je iz MUP-a.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir svojim prisustvom pružio je podršku policijskim službenicima, te istakao značaj ovakvih takmičenja za jačanje fizičke spremnosti, profesionalizma i međuinstitucionalne saradnje.
Republika Srpska
43 min2
Republika Srpska
46 min1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
16
35
16
31
16
23
16
05
16
00
Trenutno na programu