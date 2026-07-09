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Specijalci i Žandarmerija pokazali visok nivo spretnosti u višeboju

09.07.2026 16:23

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Специјалци и Жандармерија показали висок ниво спретности у вишебоју
Foto: Facebook/MUP Republike Srpske

Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazali su prilikom učešća u višeboju Oružanih snaga BiH visok nivo fizičke spremnosti, spretnosti i profesionalnih vještina.

Kroz niz zahtjevnih disciplina još jednom su potvrdili da su disciplina, timski duh i predan rad temelj uspjeha u svakom izazovu, saopšteno je iz MUP-a.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir svojim prisustvom pružio je podršku policijskim službenicima, te istakao značaj ovakvih takmičenja za jačanje fizičke spremnosti, profesionalizma i međuinstitucionalne saradnje.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

taktička vježba

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