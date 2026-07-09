Usvojene dopune: Do tri godine zatvora za veličanje NDH i tzv. Armije BiH

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do tri godine zatvora za veličanje Nezavisne Države Hrvatske i takozvane Armije BiH.

Dopunom ovog Zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH biće kažnjen kaznom do tri godine zatvora.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju.

Grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomen-obilježja ili objekti unutar groblja ne mogu sadržavati simbole i natpise koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zaključio je prvi dio skupštinskog zasjedanja, a nastavak sjednice zakazao u utorak, 14. jula u 10.00 časova.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Biće razmatran Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

(RTRS)