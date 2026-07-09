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Nemedicinskom kadru UKC-a Srpske dodatak od 150 maraka

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:49

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Nemedicinskom kadru UKC Republike Srpske od 1. avgusta isplaćivaće se mjesečni dodatak od 150 KM, dogovoreno je na sastanku rukovodstva UKC-a i reprezentativnog sindikata UKC-a.

UKC je izmjenama kolektivnog ugovora postao prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja je uvela nemedicinski dodatak u neto iznosu od 150 KM.

Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot rekao je da je ulaganje u kadar jednako važno kao i ulaganje u opremu.

"Ova mjera će postići koheziju unutar UKC-a, prepoznali smo značaj nemedicinskog osoblja. Upravo kroz ovaj dodatak želimo da poboljšamo kako materijalni status tako i rad osoblja u UKC-u", rekao je Šobot nvinarima u Banjaluci.

Istakao je da današnja mjera pokazuje da UKC dobro posluje i da je u posljednjih pet mjeseci finansijski konsolidovan, te je dao preporuku direktorima ostalih zdravstvenih ustanova da se ova mjera sprovede u ustanovama u kojima je moguće.

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Šobot je naglasio da UKC nema nema problema sa nedostatkom ljekarskog kadra jer mladi ljekari žele da se zaposle u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te je dodao da ima i zahtjeva za rad od ljekara koji su boravili u inostranstvu.

Jedini problem sa kadrom je nedostatak srednjeg medicinskog kadra, ali i to se pokušava riješiti dokvalfikacijom zdravstvenih radnika.

Aleksandar Dragišić iz reprezentativnog sindikata UKC-a rekao je da su sredstva za mjesečni dodatak obezbijeđena na osnovu pozitivnog poslovanja UKC-a.

Pozvao je direktore ostalih zadravastvenih ustanova da primijene ovaj model kako bi nemedicinski radnici ostvarili isto pravo, prenosi Srna.

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