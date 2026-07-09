Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

Autor:ATV redakcija
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Meč Novaka Đoković i Janika Siner održaće se u petak i biće drugi duel dana.
Dan će od 14:30 otvoriti duel Artura Ferija i Aleksandera Zvereva.
Nakon što oni završe svoj duel na teren će Srbin i Italijan, što znači da će njihov duel u najboljem slučaju početi oko 17 časova.
Đoković i Siner su do sada imali 11 okršaja, a Italijan vodi 6-5.
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Srpski as je slavio u njihovom posljednjem okršaju, u polufinalu Australijan opena, 3-2 poslije preokreta.
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