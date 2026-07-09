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Poznato kada na teren izlaze Đoković i Siner

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:43

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Meč Novaka Đoković i Janika Siner održaće se u petak i biće drugi duel dana.

Dan će od 14:30 otvoriti duel Artura Ferija i Aleksandera Zvereva.

Nakon što oni završe svoj duel na teren će Srbin i Italijan, što znači da će njihov duel u najboljem slučaju početi oko 17 časova.

Đoković i Siner su do sada imali 11 okršaja, a Italijan vodi 6-5.

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Srpski as je slavio u njihovom posljednjem okršaju, u polufinalu Australijan opena, 3-2 poslije preokreta.

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