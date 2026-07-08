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Kada vidite ovaj podatak o Novaku Đokoviću biće vam jasno o kakvoj se veličini radi

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 17:29

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Када видите овај податак о Новаку Ђоковићу биће вам јасно о каквој се величини ради
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Sjajan meč su nam u utorak veče priredili Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim – pet sati i 15 minuta vrhunskog tenisa. Srpski teniser je savladao Kanađanina 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 u najdužem meču četvrtfinala u istoriji Vimbldona.

Đoković je u posljednjem setu prvi put igrao taj-brejk do 10 poena u svojoj karijeri i uspio da u njemu, reklo bi se čak i komotno, slavi.

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Novak nikada nije u karijeri izgubio meč koji je trajao duže od četiri sata i 55 minuta, tradicija koja je nastavljena, ali je nama drugi podatak zanimljiviji.

Đoković je u karijeri odigrao 24 poena u taj-brejkovima posljednjeg seta na Vimbldonu i niti jednom nije napravio neiznuđenu grešku.

Zaista za ne povjerovati.

Obezbijedio je prolaz u svoje osmo uzastopno finale na Vimbldonu i tako nastavio niz "Velike trojke", koja je imala barem jednog predstavnika među četvoricom najboljih u Londonu od 2002. godine, prenosi b92.

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Novak Đoković

Vimbldon

tenis

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