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Pravi gospodin: Đoković se izvinio d‌jevojci na Vimbldonu

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 07:25

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Српски тенисер Новак Ђоковић разговара са дјевојком која скупља лоптице
Foto: Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković nije privukao pažnju na Vimbldonu samo na terenu prethodnih dana, već i potezima van terena, ali i jednim tokom meča.

Lijepo iznenađenje

Nekoliko dana nakon što se našalio sa d‌jevojkom koja skuplja loptice tokom meča sa Stefanosom Cicipasom, srpski teniser odlučio je da joj priredi lijepo iznenađenje.

U pauzi tog susreta Novak ju je zamolio da mu makazama presječe kinezi traku, a zatim je odglumio da ga je slučajno povrijedila. D‌jevojka se na trenutak zbunila i uplašila, ali je ubrzo shvatila da je u pitanju šala, pa su se oboje nasmijali.

Iako joj se odmah poslije meča izvinio zbog ovog poteza, Đoković je želio da ode korak dalje.

"Izvini što sam te uplašio"

Pozvao ju je nakon jednog od njenih treninga, dozvolio joj da izabere kačket koji joj se najviše dopada, a potom ga je i potpisao.

"Izvini što sam te uplašio. To je srpski humor", rekao je Đoković.

Stigao je i odgovor.

"Nema šta da brineš, bilo mi je smešno. Mislila sam da je dobro, stvarno je bilo smešno", istakla je d‌jevojka.

Poklon

Đoković joj je ponudio da izabere poklon, potpisao joj je uspomenu, a razgovor je nastavljen u vedrom tonu.

"Bože, hvala ti puno. Razmišljala sam ceo dan kakao da ti vratim, ali sam se plašila da neću to uspeti da izvedem kako treba, pa nisam htela da se osramotim, tako da sam odustala", našalila se i ona i nasmijala Đokovića.

Na kraju su zajedno pozirali fotografima, a snimak njihovog susreta objavljen je na zvaničnim društvenim mrežama Vimbldona i ubrzo je osvojio brojne simpatije ljubitelja tenisa, prenosi Telegraf.

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