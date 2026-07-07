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Turistički bum u Republici Srpskoj: Planinski centri bilježe rekordan rast

Autor:

Milena Grubor
07.07.2026 08:21

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Foto: Pexels/Chris G

Turistička sezona u Republici Srpskoj ove godine obećava odlične rezultate. Broj dolazaka i noćenja turista je u stalnom porastu, a među najtraženijim destinacijama ponovo su se našle domaće planine, koje tokom ljeta privlače ljubitelje prirode, aktivnog odmora i svježijeg vazduha.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih pet mjeseci ove godine zabilježen je značajan skok u turističkom prometu.

„Republika Srpska za prvih pet mjeseci, prateći podatke Republičkog zavoda za statistiku, broji preko pola miliona noćenja, što je u odnosu na isti period prošle godine osam odsto više noćenja i četiri odsto više dolazaka. Planinska mjesta bilježe rast od čak 28 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, što je zaista sjajan rezultat. Mislimo da je tome doprinijela odlična zimska sezona, a kako vidimo, ljetna sezona nastavlja istim tempom“, izjavila je za ATV Sanela Šimun saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Sudeći prema trenutnim pokazateljima i jakom startu ljetne sezone, Republika Srpska bi mogla ostvariti jednu od najuspješnijih turističkih godina do sada, pozicionirajući svoje prirodne ljepote kao vodeće adute domaćeg turizma.

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Tagovi :

Sanela Šimun

Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

Banjaluka

noćenje

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