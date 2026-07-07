Sjednica NSRS o vetu srpskog člana Predsjedništva

Autor:ATV redakcija
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Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto.
Na dnevnom redu biće i Prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" i Boračka organizacija.
Deklaracijom se ukazuje na potrebu da se kroz parlamentarne procedure na nivou BiH Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika.
Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu biće održana još jedna, na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja.
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Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, kojim se uvode dva nova krivična djela: Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske i Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije RBiH.
Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
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