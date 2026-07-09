Roditelji oprez: Hitno povučen popularni proizvod za bebe

RAPEKS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namijenjenog bebama te o hitnom povlačenju istog iz prodaje usljed rizika od povreda.

Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bijele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom.

Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dijete ne bude pravilno obezbijeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda, prenosi Telegraf.rs.

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