Roditelji oprez: Hitno povučen popularni proizvod za bebe

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
RAPEKS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namijenjenog bebama te o hitnom povlačenju istog iz prodaje usljed rizika od povreda.
Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bijele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom.
Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dijete ne bude pravilno obezbijeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda, prenosi Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
35
16
31
16
23
16
05
16
00
Trenutno na programu