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Pale cijene nafte

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 13:18

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Пале цијене нафте
Foto: Envato/FabrikaPhoto

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za više od pet odsto nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili napade poslije dvije sedmice sukoba, što je podstaklo nadu u diplomatsko rješenje koje bi dovelo do deeskalacije i omogućilo nastavak plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Fjučersi sirove nafte tipa „brent“ pali su za 5,70 dolara, odnosno oko 5,9 odsto, na 91,08 dolara po barelu do 8.04 časa po srednjoevropskom vremenu. Ranije tokom trgovanja nakratko su pali ispod važnog nivoa podrške od 90 dolara.

Američka sirova nafta tipa Zapadni Teksas intermedijet (West Texas Intermediate – WTI) trgovana je po cijeni od 84,51 dolar po barelu, što je pad od 4,80 dolara, odnosno oko 5,4 odsto.

Oba referentna ugovora trguju se na najnižem nivou u posljednjih gotovo sedam dana, nakon što su cijene rasle tokom prethodne tri sedmice, piše Rojters.

Cijena „brenta“ dostigla je 100 dolara po barelu nakon što se sukob, koji je smanjio isporuke nafte kroz Ormuski moreuz, proširio i na Crveno more. To je otežalo izvoz nafte iz Saudijske Arabije, najvećeg svjetskog izvoznika, preko moreuza Bab el Mandeb prema Aziji.

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc (Mike Waltz) izjavio je za emisiju „Foks njuz sandej“ (Fox News Sunday) i druge američke medije da je predsjednik Donald Tramp odlučio da obustavi američke napade kako bi ostavio više vremena za diplomatiju.

„Čini se da tržište neprestano traži dobre vijesti iz područja koje ih zapravo ne nudi“, rekao je analitičar kompanije PVM (PVM) Džon Evans (John Evans).

„Privremena obustava vojnih udara može djelovati kao poboljšanje, ali ne pruža nikakve garancije da će nafta uskoro ponovo poteći iz tog područja. Cijene će nastaviti da padaju samo ukoliko visoke cijene ponovo smanje potražnju, a ne zbog sumnjivih mini-primirja“, naveo je Evans.

Prema podacima kompanije Kpler (Kpler), tokom vikenda je kroz Ormuski moreuz dnevno prolazilo manje od deset teretnih brodova.

„Svaki oporavak plovidbe kroz Ormuski moreuz vjerovatno će biti spor i djelimičan, jer su mnogi prevoznici i dalje oprezni i želiće veće garancije za svoju bezbjednost prije nego što u moreuz upute više praznih brodova“, rekao je analitičar kompanije MST Marki (MST Marquee) Sol Kavonik (Saul Kavonic).

Pored toga, brodski saobraćaj kroz moreuz Bab el Mandeb smanjen je u nedjelju nakon što su jemenski Huti napali saudijska naftna postrojenja duž obale Crvenog mora. Ipak, treći kineski supertanker uspio je da napusti to područje preko Bab el Mandeba.

Analitičari Sosijete ženerala (Societe Generale) procjenjuju da bi svaki mjesec bez rješenja krize u Crvenom moru povećao cijenu nafte za najmanje deset dolara po barelu.

Pojedini analitičari očekuju da će tržište ostati podržano ukoliko snabdijevanje sirovom naftom i dalje bude narušeno zbog rizika za plovidbu na Bliskom istoku i rata Rusije u Ukrajini.

„Kako se sukob na Bliskom istoku proširio na Crveno more, a ukrajinski dronovi pogodili ruske brodove i rafinerije, dugotrajni poremećaji u snabdijevanju vjerovatno bi zadržali cijene nafte na visokom nivou i nastavili da povećavaju rizik od rasta globalne inflacije“, naveli su analitičari banke UOB (UOB) u bilješci.

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