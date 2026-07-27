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Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

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ATV redakcija
27.07.2026 17:55

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Због килограма парадајза задржана два сата на прелазу: Платила и новчану казну
Foto: Dmitry Demidov/Pexels

Žena koja je sa porodicom krenula na ljetovanje u Hrvatsku tvrdi da je zbog jednog kilograma paradajza doživjela veoma neugodno iskustvo prilikom prelaska granice.

Kako je za GP Maljevac ispričala, paradajz je ponijela za potrebe svoje porodice tokom boravka na moru, ne sluteći da bi joj to moglo prouzrokovati ozbiljne probleme. Tokom granične kontrole povrće je pronađeno, nakon čega je izdvojena iz kolone i zadržana duže od dva sata.

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Prema njenim riječima, osim dugotrajnog zadržavanja, izrečena joj je i novčana kazna. Ipak, kaže da joj je teže od same kazne pao način na koji su se službenici odnosili prema njoj tokom cijelog postupka.

"Nisam imala namjeru ništa krijumčariti niti prodavati. Ponijela sam kilogram paradajza da moja porodica ima šta pojesti na moru. Razumijem da postoje pravila, ali nisam očekivala da ću zbog toga biti zadržana više od dva sata i da ću se osjećati kao da sam počinila teško djelo", ispričala je čitateljka pomenutog portala.

Ime graničnog prelaza nije željela otkriti jer, kako navodi, ne želi javno prozivati službenike koji su radili u toj smjeni. Ipak, odlučila je podijeliti svoje iskustvo kako bi upozorila druge putnike da prije polaska dobro provjere šta smiju unositi preko granice.

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Naglasila je da poštuje posao granične policije i carinskih službenika, ali smatra da se prema putnicima može postupati korektnije i s više razumijevanja, posebno kada je riječ o ljudima koji iz neznanja u prtljagu imaju malu količinu hrane namijenjenu isključivo za lične potrebe.

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Tagovi :

Granični prelaz

paradajz

Hrvatska

Ljetovanje

oduzet paradajz na granici

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