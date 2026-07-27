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Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane ovih zemalja

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 18:48

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Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Od 1. novembra, Crna Gora uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Bjelorusije, Turske i Saudijske Arabije na osnovu usklađivanja vizne politike s EU, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Time je, kako je pojašnjeno, Crna Gora ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

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Iz ovog ministarstva su naveli da su preduzeli niz aktivnosti kako bi ublažili moguće negativne posljedice tih promjena i pojednostavili postupak izdavanja crnogorskih viza.

Najvažnija novina je da se zahtjevi za izdavanje crnogorske vize više neće morati podnositi isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore.

Zahvaljujući saradnji sa kompanijom VFS Global, vodećim svjetskim pružaocem viznih usluga, zahtjevi se već mogu podnijeti u VHS centrima u Indiji, Bangladešu, Kirgistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rusiji.

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U narednom periodu biće otvoreni i centri u Pakistanu, Kini, Jermeniji, Kazahstanu, na Filipinima, u Kataru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Bjelorusiji, Nepalu i Uzbekistanu, dok je planirano dalje širenje mreže i na Jordan, Kuvajt, Tajland i Indoneziju.

Na ovaj način strani državljani će moći da podnesu zahtjev za crnogorsku vizu u najbližem VFS aplikacionom centru, bez potrebe da putuju do ambasada ili konzulata Crne Gore, što će značajno pojednostaviti proceduru i učiniti je bržom i pristupačnijom, navedeno je u saopštenju.

Istovremeno, dodali su Ministarstvo realizuje jedan od najznačajnijih projekata u oblasti upravljanja viznom politikom – uspostavljanje novog, modernog viznog informacionog sistema, koji će u potpunosti biti kompatibilan sa informacionim sistemima EU i usklađen sa šengenskim bezbjednosnim standardima.

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Istaknuto je da je krajnji cilj ovog projekta uvođenje sistema elektronskih viza koji će omogućiti da se zahtjevi za vizu podnose elektronskim putem, uz bržu obradu aplikacija i efikasniju uslugu za strane državljane.

(Srna)

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