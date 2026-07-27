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Banjalučani pokrenuli onlajn peticiju: Traže povrat novca za vodovodne priključke

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 18:04

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Петиција грађана за једнак третман свих корисника водоводне мреже.
Foto: Screenshot/onlinepeticija

Građani Banjaluke pokrenuli su onlajn peticiju zbog odluke Grada da se novim korisnicima omogući besplatan priključak na vodovodnu mrežu.

Povod za novi talas nezadovoljstva je odluka Grada Banjaluka da novim korisnicima omogući besplatan priključak na vodovodnu mrežu, potez koji mnogi vide kao jeftin populistički trik na račun onih koji su svoje obaveze uredno i na vrijeme izmirivali.

Dok gradska vlast ovu odluku pokušava predstaviti kao podršku građanima, u tekstu onlajn peticije jasno se ukazuje na duboku nepravdu kojom su oni koji su ranije platili isti priključak stavljeni u podređen položaj.

"Istovremeno, veliki broj građana je u prethodnim godinama isti taj priključak platio iz vlastitih sredstava, u skladu sa tada važećim propisima i uslovima. Na ovaj način stvorena je nejednakost između građana koji su za istu uslugu platili značajna sredstva i onih koji će je dobiti bez naknade."

Ovo je jasan pokazatelj da je gradska administracija direktno narušila princip jednakog tretmana svih građana Banjaluke.

Osim toga, postavlja se pitanje kako će KP Vodovod a.d. Banjaluka iznijeti teret ove odluke, s obzirom na to da se radi o uslugama koje zahtijevaju realne materijalne i tehničke troškove.

Autori i potpisnici peticije odlučni su u namjeri da ne dozvole da redovne platiše budu oštećene, te od gradskih vlasti i nadležnog preduzeća traže hitnu reakciju i pravednost:

"Zahtijevamo od Grada Banjaluka i KP "Vodovod" a.d. Banjaluka da utvrde model kojim će se građanima koji su ranije platili priključak obezbijediti povrat uplaćenih sredstava ili drugi odgovarajući vid naknade u istoj vrijednosti. Smatramo da niko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj samo zato što je svoje obaveze izmirio ranije."

U tekstu peticije upućen je i otvoreni poziv svim Banjalučanima da se pridruže ovoj borbi za jednaka prava svih stanovnika Republike Srpske:

"Pozivamo sve građane koji podržavaju princip jednakog tretmana i pravičnosti da svojim potpisom podrže ovu peticiju."

Ostaje da se vidi da li će Gradska uprava imati sluha za zahtjeve građana ili će nastaviti sa sprovođenjem odluka koje unose razdor i nepravdu među Banjalučane.

Svi građani koji žele da podrže ovu inicijativu mogu podržati peticiji na ovom linku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Banjaluka

Peticija

Vodovod Banjaluka

vodovodni priključak

Voda

Gradska uprava Banjaluka

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