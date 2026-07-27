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Preživjeli planinari identifikovali tijela kolega koji su stradali na Elbrusu

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ATV redakcija
27.07.2026 19:04

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Korchagin

Proces identifikacije stradalih bh. planinara na planini Elbrus je završen, a tijela poginulih prepoznali su preživjeli članovi zeničke ekspedicije.

Nakon toga slijedi obdukcija, a potom i organizacija transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu.

Елбрус планина

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Težak zadatak identifikacije nastradalih kolega preuzeli su planinari koji su preživjeli tragediju, čime je okončana prva faza procedura koje provode nadležni ruski organi nakon izvlačenja tijela s planine.

Sljedeći korak podrazumijeva obdukciju tijela stradalih alpinista, koja bi, prema procedurama u Rusiji, trebala biti završena u naredna dva dana. Tek nakon okončanja svih medicinsko-pravnih procedura i pribavljanja potrebne dokumentacije počeće organizacija transporta tijela u Bosnu i Hercegovinu.

Kako bi pružili pomoć preživjelim kolegama, ali i olakšali složene administrativne i logističke aktivnosti oko njihovog povratka u domovinu, sutra u Rusiju putuju dvojica pripadnika Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Podsjećamo, u velikoj tragediji na planini Elbrus u Rusiji život je izgubilo pet članova ekspedicije iz Zenice. Iako su iza sebe imali bogato planinarsko iskustvo i brojne zahtjevne uspone, kobnim su se pokazali izuzetno teški vremenski uslovi na Kavkazu, prenosi Avaz.

Елбрус планина

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U ovoj nesreći stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević, čija je smrt potresla planinarsku zajednicu.

Zbog ove tragedije ranije je najavljeno proglašenje Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Alpinisti iz BiH

Elbrus planina

identifikacija tijela

Rusija

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