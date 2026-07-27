U Garavicama obilježen dan sjećanja na zločin NDH nad Srbima

Ovo je jedno od mjesta na koje se mora doći i pokloniti kako kaže naš narod "do crne zemlje", poruka je iz Garavica povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12 hiljada Srba u ovom mjestu.

Položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u Spomen-parku u Garavicama mjesta udaljenog dva i po kilometra od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH.

Dolaskom ustaških snaga na ovo područje započeo je Ilindanski pokolj, jedan od prvih masovnih zločina i sistemskog genocida nad srpskim narodom. Na ovom mjestu, na svirep način ugašeno je više od 12 hiljada života. Garavice nisu bile samo stratište za Srbe iz Bihaća, dovođeni su i ubijani nedužni Srbi sa područja Like, Korduna i Banije.

"Sami početak Drugog svjetskog rata. Bunilo u Evropi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 kilometara, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Zločin u Garavicama dio je osmišljenog plana Nezavisne države Hrvatske o potpunom istrebljenju i protjerivanju Srba sa ovih prostora. Njegove posljedice osjete se i danas. U Bihaću, u kom su nekada činili značajan dio stanovništva Srba danas gotovo da i nema.

"Kada pogledamo samo ovaj prostor da je ovdje sistematski, planski ubijeno na desetine hiljada ljudi i to samo zato što su bili Srbi i pravoslavci dovoljno nam govori kakva ideologija je bila uspostavljena u toj Nezavisnoj državi Hrvatskoj", rekao je v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Stravično stradanje hiljada nevinih civila, ubijenih samo zbog svog imena i prezimena jedan je od najtežih zločina Drugog svjetskog rata. Stratište u Garavicama svjedočanstvo je svireposti koje nikada ne smije pasti u zaborav.

"Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje, i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi", kazao je generalni konzul Republike Srbije u Mostaru Vaso Vujić.

Čuvanje istine o stradanju nedužnih civila ostaje obaveza budućih generacija kako se ovakav zločin više nikada i nikome ne bi ponovio.

Iako su prošle decenije sjećanje na žrtve ne blijedi. Garavice su svjedočanstvo zla poručeno je današnjeg obilježavanja. Upravo zato svake godine na ovom mjestu okupljaju se potomci stradalih, predstavnici institucija i građani kako bi odali počast hiljadama nevino ubijenih civila.