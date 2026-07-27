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Stanari Kočićevog vijenca peticijom do novog igrališta

Autor:

Valerija Ilić
27.07.2026 20:24

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Кочићев вијенац
Foto: ATV

Dok se često govori o ulaganjima u infrastrukturu i kvalitet života u Banjaluci, pojedini dijelovi grada i dalje čekaju bezbjedno mjesto za igru najmlađih.

Građani jednog banjalučkog naselja odlučili su da probleme riješe inicijativom i od nadležnih zatraže konkretne poteze.

150 potpisa – toliko sadrži peticija za izgradnju dječijeg igrališta u Kozarskoj ulici na Kočićevom vijencu. Veliko banjalučko naselje osuđeno samo na jedno igralište u blizini u Ulici Đure Đakovića, koje je, kako kažu mještani – dotrajalo i nebezbjedno za igru. Pisali su Gradu jednom i bilo je bezuspješno. Ovom peticijom koju planiraju predati u banjalučku gradsku upravu nadaju se realizaciji njihove ideje.

"Jednom je već pisano Gradu i Grad se jeste oglasio time da ovo nije njihova zemlja, nego da pripada ZIBL-u, što baš i nije neko jednostavno rješenje, stanari, komšije stekli su utisak da je Grad samo želio da ih se riješi, da ih to uopšte ne zanima. Mi smo se raspitivali, cijena tog nekog igrališta koje nije preveliko za ovu površinu bilo bi 25.000 KM do 30.000 KM, što smatramo da budžet koliki ima Grad da je to jednostavno jedna manja investicija značilo bi puno za ovaj kraj, ako se to ne desi, obratićemo se drugim institucijama, Vladi Republike Srpske ili zahtjevom za donaciju kabinetu predsjednika Republike Srpske", kazao je iz naselje Kočićev vijenac Mladen Kovačević.

Gradska uprava, po običaju, bez konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Upoznati su sa inicijativom, ali da li će dati dozvolu, pružiti finansijsku podršku ili naći neko adekvatno rješenje – odgovore na ta pitanja možda dobijemo nekom drugom prilikom. Ono o čemu su nas informisali iz gradske uprave a što je manje važno jeste kako funkcioniše procedura između Davaoca donacije i Primaoca donacije. Iz skupštinske većine poručuju da će građanima pružiti podršku u realizaciji projekata koji se odnose na najmlađe.

"Svaku dobru inicijativu, naših građana grada Banjaluka, odnosno naših sugrađana će biti podržana od skupštinske većine, naravno od SNSD-a, pogotovo ako su te inicijative, odnosno peticija odnosi na naše najmlađe sugrađane, to su dječica koja trebaju sigurno i bezbjedno djetinjstvo. Novčanih sredstava ima i do sada nikada nije bio veći budžet Grada Banjaluka, smatram da su to veoma mala novčana sredstava koja treba da se izdvoje za tako važnu stvar", istakla je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Zorica Kuzmanović Vasilić.

Kroz četiri godine rada, pisanjem inicijativa, problem dječijih igrališta stavljen je napokon u fokus problema u Banjaluci, jasni su iz Udruženja „Partnerstvo za bolju Banjaluku“

"Moje impresije su podvojene, pod broj jedan, drago mi je što su roditelji i stanari solidarni da se okupe oko jedne tako lijepe ideje, s druge strane nije mi drago što su oni primorani da se bave sa tim, jer mi građani finansiramo javne prihode", izjavila je predsjednik Udruženja „Partnerstvo za bolju Banjaluku“ Nina Radić.

Stanari Kočićevog vijenca, jasni, neće odustati od inicijative, jer smatraju da njihovo naselje zaslužuje bezbjedan prostor za igru najmlađih. Nadaju se da će peticija uroditi plodom da se na praznoj parceli zaista začuje dječija graja

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Tagovi :

Banjaluka

Kočićev vijenac

dječije igralište

Infrastruktura

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