U Austriji se vojna služba produžava sa šest na devet mjeseci

Austrijska koaliciona Vlada planira da produži vojnu službu sa šest na devet mjeseci da bi se prilagodila bezbjednosnoj situaciji koju je promijenio sukob u Ukrajini.

Kancelar Kristijan Štoker rekao je na konferenciji za novinare da su se bezbjednosni uslovi fundamentalno promijenili, navodeći da su se pojavile nove prijetnje, uključujući hibridne napade i kibernetičko ratovanje.

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"Ova dešavanja jasno pokazuju da Austrija mora u većoj mjeri preuzeti odgovornost za sopstvene kapacitete za samostalnost i zaštitu stanovništva", istakao je Štoker.

Neutralne austrijske oružane snage decenijama su služile uglavnom kao vrsta civilne zaštite, pomažući službama za hitne slučajeve tokom prirodnih katastrofa ili vršeći granične patrole kako bi presrele ilegalne migrante.

Zemlja godinama pokušava da ojača i bolje opremi vojsku, za koju vlasti dugo govore da ne bi bila u stanju da brani domovinu od ozbiljnog napada spoljne sile.

Austriju okružuje osam zemalja, od kojih su sve osim Švajcarske i Lihtenštajna članice NATO-a.

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Austrijski dječaci i muškarci trenutno imaju izbor, obično oko 18. rođendana, između vojne službe i devetomjesečne civilne alternative u kojoj obično rade u institucijama kao što su služba hitne pomoći ili dom za penzionere.

Vlada je saopštila da planira da omogući produženje takozvane civilne službe za dva mjeseca na dobrovoljnoj osnovi.

Da bi vojna služba bila atraktivnija, planirane su pogodnosti, kao što su praznični dani i skoro udvostručavanje plate na 1.000 evra mjesečno za pripadnike vojske.

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Međutim, sprovođenje tih promjena zahtijevaće usvajanje zakona dvotrećinskom većinom u parlamentu, za šta je vladi potrebna podrška opozicionih Zelenih ili krajnje desničarske Slobodarske partije. Ti razgovori tek treba da počnu.

(Srna)