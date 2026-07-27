Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

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Od posljedica vrućine u Španiji je od početka godine umrlo više od 3.800 ljudi, rekao je premijer Pedro Sančez.

Sančez je najavio novi projekat Vlade o uspostavljanju klimatskih skloništa od vremenskih uslova, uključujući i u obrazovnim ustanovama. "Za projekat `Mreže klimatskih skloništa` Vlada će izdvojiti 10 miliona evra", istakao je Sančez. Društvo Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu Španske vlasti su prošle sedmice proglasile nacionalno vanredno stanje u autonomnoj zajednici Madrid i provincijama Avila i Toledo zbog širenja šumskih požara. Ministarstvo zdravlja je početkom juna saopštilo da je visoka temperatura u Španiji odnijela više od 27.000 života između 2015. i 2025. godine. (Srna)

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