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Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 18:10

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Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.
Foto: Tanjug/AP

Od posljedica vrućine u Španiji je od početka godine umrlo više od 3.800 ljudi, rekao je premijer Pedro Sančez.

Sančez je najavio novi projekat Vlade o uspostavljanju klimatskih skloništa od vremenskih uslova, uključujući i u obrazovnim ustanovama.

"Za projekat `Mreže klimatskih skloništa` Vlada će izdvojiti 10 miliona evra", istakao je Sančez.

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Španske vlasti su prošle sedmice proglasile nacionalno vanredno stanje u autonomnoj zajednici Madrid i provincijama Avila i Toledo zbog širenja šumskih požara.

Ministarstvo zdravlja je početkom juna saopštilo da je visoka temperatura u Španiji odnijela više od 27.000 života između 2015. i 2025. godine.

(Srna)

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preminuli od vrućine

Pedro Sančez

toplotni talas

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