Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Od posljedica vrućine u Španiji je od početka godine umrlo više od 3.800 ljudi, rekao je premijer Pedro Sančez.
Sančez je najavio novi projekat Vlade o uspostavljanju klimatskih skloništa od vremenskih uslova, uključujući i u obrazovnim ustanovama.
"Za projekat `Mreže klimatskih skloništa` Vlada će izdvojiti 10 miliona evra", istakao je Sančez.
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Španske vlasti su prošle sedmice proglasile nacionalno vanredno stanje u autonomnoj zajednici Madrid i provincijama Avila i Toledo zbog širenja šumskih požara.
Ministarstvo zdravlja je početkom juna saopštilo da je visoka temperatura u Španiji odnijela više od 27.000 života između 2015. i 2025. godine.
(Srna)
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