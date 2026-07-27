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"Srpska iznova dokazuje veličinu i spremnost da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija"

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 18:47

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"Српска изнова доказује величину и спремност да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија"

Portal Svi Srbi u Parizu prenio je danas vijest predsjednika Milorada Dodika da će inicirati da institucije Srpske bez odlaganja pomognu Francuskoj u borbi sa požarima.

"U trenucima velikih iskušenja i prirodnih katastrofa, Republika Srpska iznova dokazuje svoju veličinu, humanost i spremnost da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija", navodi portal ssup.fr.

Dodik je, kako navode, uputio snažnu poruku podrške narodu Francuske, koja se bori sa razornim požarima, naglasivši da Srpska ne pamti samo dobro, već uvek nastupa odgovorno, dostojanstveno i bratski – pružajući ruku spasa i prijateljstva u najtežim trenucima.

Dodik je istakao da Republika Srpska, kao društvo koje dobro zna šta znači borba sa nedaćama i koliko je solidarnost važna u teškim vremenima, neće stajati po strani.

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Tagovi :

Republika Srpska

Milorad Dodik

Francuska

požar

Pomoć

Komentari (3)

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