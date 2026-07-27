"Srpska iznova dokazuje veličinu i spremnost da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija"

Portal Svi Srbi u Parizu prenio je danas vijest predsjednika Milorada Dodika da će inicirati da institucije Srpske bez odlaganja pomognu Francuskoj u borbi sa požarima.

"U trenucima velikih iskušenja i prirodnih katastrofa, Republika Srpska iznova dokazuje svoju veličinu, humanost i spremnost da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija", navodi portal ssup.fr.

Dodik je, kako navode, uputio snažnu poruku podrške narodu Francuske, koja se bori sa razornim požarima, naglasivši da Srpska ne pamti samo dobro, već uvek nastupa odgovorno, dostojanstveno i bratski – pružajući ruku spasa i prijateljstva u najtežim trenucima.

J'exprime ma solidarité avec la France et avec toutes les personnes touchées par les incendies dévastateurs. Mes pensées accompagnent les familles des victimes, les blessés, ceux qui ont perdu leur foyer, ainsi que les pompiers, les services de la protection civile et les… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 27, 2026

Dodik je istakao da Republika Srpska, kao društvo koje dobro zna šta znači borba sa nedaćama i koliko je solidarnost važna u teškim vremenima, neće stajati po strani.