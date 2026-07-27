Minić ponudio pomoć Vlade ambasadoru Francuske u BiH

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć Vlade Republike Srpske ambasadoru Francuske u BiH, povodom požara koji je zahvatio ovu zemlju.
U pismu premijera Minića istaknuto je da je u ovakvim trenucima važno da se pokaže da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć.
"Iz tog razloga, obavještavam Vas da će nadležne institucije u Vladi Republike Srpske ponuditi onu vrstu pomoći i realizacije, na način kako je Vašoj zemlji sada najpotrebnije. Nudimo pomoć naših timova civilne zaštite i medicinske pomoći, preko logističke i materijalno-tehničke pomoći, do stručne saradnje u sanaciji posljedica", piše, između ostalog, u pismu premijera Minića.
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