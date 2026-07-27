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Donald Tramp otkrio postoji li mogućnost za postizanje sporazuma sa Iranom

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 19:22

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Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Foto: Alex Brandon/Pexels

Predsjednik SAD-a, Donald Tramp, izjavio je da pregovori sa Iranom "idu dobro" i da postoji mogućnost postizanja sporazuma.

"Postoji velika šansa da se nešto dogodi", rekao je Tramp novinarima.

Tramp je dodao da je Iran zatražio sastanak sa američkim zvaničnicima preko posrednika, dodajući da će se SAD "sastati sa njima".

"Imam dosta vremena", istakao je Trmap.

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Osvrnuo na način na koji je američki ministar odbrane Pit Hegset vodio rat protiv Irana, navodeći kako "nije razočaran" i da je Hegset "uradio odličan posao".

Takođe, američki predsjednik je izjavio da on i izraelski premijer Benjamin Netanjahu imaju "malo razlike" u pogledu Irana, ali da su "prilično bliski".

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Iran

Tramp Iran pregovori

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