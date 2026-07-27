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Za ova pravila na plažama morate znati: Novčana kazna ide i do 36.000 evra

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ATV redakcija
27.07.2026 19:57

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Плажа
Foto: pexels/WANG Jared

U toku je sezona godišnjih odmora, a sa njom dolaze i velike gužve na evropskim plažama. Zbog masovnog turizma sve više destinacija uvodi stroga pravila ponašanja, kao i novčane kazne za nepoštovanje istih.

Kako biste izbjegli visoke kazne, donosimo pregled manje poznatih propisa koji ovog ljeta važe na pojedinim evropskim plažama.

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Ograničenja za opremu na plaži

Na pojedinim plažama uvedena su ograničenja za korištenje opreme kako bi se zaštitila priroda.

Na Sardiniji je plaža Punta Molentis u mjestu Vilasimijus ograničila upotrebu suncobrana i šatora. Gradonačelnik je prvobitno predložio da ih koriste samo osobe starije od 65 godina i porodice sa djecom mlađom od 10 godina, ali je nakon reakcije javnosti odluka ublažena.

Prema novim pravilima, dozvoljen je jedan suncobran po porodici ili grupi, i to na mjestu koje odrede komunalni redari.

Na drugoj sardinijskoj plaži, Pelosi, peškiri mogu da se koriste isključivo uz posebnu podlogu koja sprečava zadržavanje pijeska. Ove godine kontrole će biti strože, a kazne na licu mjesta mogu da iznose i do 100 evra.

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U Grčkoj je na 251 plaži zabranjena bilo kakva gradnja, uključujući postavljanje ležaljki, suncobrana i privremenih objekata za iznajmljivanje.

Kazne za "rezervisanje" mjesta

Španski grad Kalpe, na obali Kosta Blanke, uveo je visoke kazne za ostavljanje stvari na plaži u ranim jutarnjim satima.

Zabranjeno je ostavljati stolice, ležaljke ili suncobrane na pijesku prije 9.30 časova. Za kršenje ovog pravila predviđena je kazna od 250 evra, a policija će ostavljene stvari ukloniti i odložiti u opštinsko skladište.

Oprema koja ostane bez nadzora duže od tri sata takođe može biti uklonjena.

Plaže bez duvanskog dima

Pušenje i korištenje elektronskih cigareta zabranjeno je na više od 600 španskih plaža, uključujući one u Barseloni, San Sebastijanu, kao i na Kanarskim i Balearskim ostrvima.

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Francuska je prošle godine zabranila pušenje na svim plažama uz kupališta, a kazna za prekršioce iznosi 135 evra.

Slične zabrane važe i u mnogim primorskim dijelovima Italije, posebno u regionima Veneto, Emilija-Romanja, Sardinija i Pulja.

Pravila oblačenja van plaže

Primorski gradovi sve češće kažnjavaju turiste koji se van plaže kreću u kupaćem kostimu.

U italijanskom Sorentu šetnja gradom u bikiniju ili kupaćim gaćama može da vas košta i do 500 evra.

Slično pravilo važi i u gradu Varena, na jezeru Komo, gdje kazne dostižu 200 evra.

U portugalskom ljetovalištu Albufeira, boravak u kupaćem kostimu van plaže ili hotelske zone kažnjava se sa 300 do 1.500 evra.

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Pojedini dijelovi Španije, poput Barselone i Majorke, zabranjuju ulazak u prodavnice i restorane bez majice ili u kupaćem kostimu, a kazne mogu da iznose do 300 evra. U Malagi su postavljeni i znakovi na engleskom jeziku koji turiste upozoravaju na ova pravila.

Slične propise imaju i hrvatski gradovi Split, Dubrovnik i Hvar, gdje se šetnja u kupaćem kostimu ili bez majice kažnjava sa do 150 evra.

U francuskoj Nici kazna za hodanje bez majice iznosi 35 evra, dok je za sunčanje u toplesu na mjestima gdje to nije dozvoljeno predviđena kazna od 38 evra.

Kazne za mokrenje u moru

Španski grad Vigo, u pokrajini Galicija, još od 2022. godine kažnjava obavljanje nužde na plaži ili u moru sa 750 evra.

Isto pravilo uvela je 2024. godine i Marbelja, gdje je mokrenje u more zabranjeno na 25 gradskih plaža.

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Ograničenja za glasnu muziku

U Portugalu važe visoke kazne za puštanje preglasne muzike na plažama.

Na osnovu odluke Nacionalne pomorske uprave iz 2023. godine zabranjena je upotreba prenosnih zvučnika koji ometaju druge posjetioce.

Kazne za pojedince kreću se od 200 do 4.000 evra, dok grupe mogu biti kažnjene sa 2.000 do čak 36.000 evra.

Osim novčane kazne, zvučnici mogu biti i oduzeti.

Pravila za životinje na plaži

Pravila o dovođenju životinja razlikuju se širom Evrope.

Tokom glavne turističke sezone psima je zabranjen pristup brojnim plažama u Italiji, Španiji, Francuskoj i Hrvatskoj, posebno onima koje imaju oznaku Plava zastava. Na nekim mjestima psi su dozvoljeni samo u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

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Slična ograničenja važe i za konje, kojima je tokom ljeta zabranjen pristup mnogim plažama.

Jedno od najneobičnijih pravila važi u francuskom gradu Granvil, u Normandiji. Tamo je još od 2009. godine zabranjeno dovoditi slonove na plažu.

Odluka je donijeta nakon što je jedan putujući cirkus svojim slonovima dozvolio kupanje u moru, a životinje su za sobom ostavile veliku količinu izmeta.

(Indeks)

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Plaža

pravila na plažama

novčana kazna

godišnji odmor

Turizam

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