Pronađen Srbin koji je nestao u Paraliji

Srpski državljanin koji je danas nestao u grčkom ljetovalištu Paralija pronađen je.

Prema informacijama koje prenose beogradski mediji, on se osjeća dobro i ponovo je sa svojom porodicom.

Muškarac je ranije tokom dana izašao iz apartmana sa suprugom oko 10 do 11 časova po srpskom vremenu (11 do 12 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj), nakon čega mu se izgubio svaki trag u blizini plaže i šetališta u Paraliji.

Njegov nestanak izazvao je zabrinutost porodice, koja je odmah pokrenula potragu.

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Srećom, potraga je uspješno okončana, a muškarac je pronađen i bezbjedno vraćen porodici, piše Blic.