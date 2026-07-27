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Teška nezgoda kod Zlatibora: Saobraćaj obustavljen, formirale se kolone

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 20:36

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Саобраћајна незгода Златибор
Foto: Telegraf.rs

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Zlatiborskom putu.

Kako javlja reporter Telegrafa sa mjesta udesa, sudarila su se dva automobila, a jedan se prevrnuo na krov.

Saobraćaj je zaustavljen u obje trake, a formirala se kolona duga 3,6 kilometara.

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Na mjesto nezgode je stigla i ekipa Hitne pomoći.

(Telegraf)

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Saobraćajna nezgoda

Zlatibor

Srbija

udes

sudar

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